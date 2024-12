Reageren maar: wie kent het verhaal achter mysterieuze ‘aap’ in de boom in Utrechtse wijk Lunetten?

Het is de oplettende Utrechter in Lunetten misschien wel opgevallen: in een boom aan de rand van het Beatrixpark hangt al even een mysterieus ‘kunstwerk’. Het beeld zorgt voor de nodige vraagtekens, zoals wie het heeft opgehangen, of waarom. Weet jij waar dit enigszins bijzondere werk vandaan komt?

Het beeld springt meteen in het oog: het lijkt op een stuk gedroogd vlees in de vorm van een aap, stevig bevestigd met een oranje band aan de boom. Het hangt er al zeker een halfjaar. Een lezer van DUIC vroeg zich af wat het object is en wie het heeft geplaatst.

Na een korte rondgang blijken ook de gemeente en de nabijgelegen scouting niet te weten hoe het kunstwerk in de boom is komen te hangen, en daarmee zet het raadsel rondom de vleesaap door.

DUIC komt graag in contact met de eigenaar van het beeld: wie weet het mysterie te ontrafelen?

Stuur een mail naar redactie@duic.nl of laat het weten in de reacties!