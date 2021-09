Reconstructie monumentaal kunstwerk van Jan Boon in Oog in Al gestart

Het enige asfaltkunstwerk in Nederland, in 1955 ontworpen door kunstenaar Jan Boon op het Herderplein in Utrecht, wordt gereconstrueerd. Het zwart/wit patroon van dier- en plantmotieven wordt op dit moment afgebroken en daarna opnieuw aangebracht. Tegelijkertijd wordt het plein ingericht als opvangplek voor regenwater bij extreme buien.

Het Herderplein is in 1955 door architect Antonio Salvatore en beeldend kunstenaar Jan Boon ontworpen. Naoorlogse voorbeelden van beeldende kunst die geïntegreerd is in de architectuur zijn in Utrecht zeldzaam. Daarom vindt de gemeente de locatie erg waardevol.

Wederopbouw

Het zogenoemde wederopbouwkunstwerk is uniek in zijn soort. Dit vanwege het gebruik van asfalt als nieuw materiaal voor kunst, doordat het kunstwerk als plein ook echt te gebruiken is, door het formaat en omdat het zo ingebed en geïntegreerd is in zijn omgeving. Bijzonder is ook dat de hele omgeving nog authentiek is. De aangrenzende architectuur is nog volledig intact. Dat zorgt voor een authentiek stadsbeeld uit de wederopbouwtijd.

Het erfgoed uit de wederopbouwtijd wordt inmiddels erg gewaardeerd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt net als de gemeente dat het Herderplein van grote waarde is en beschermd moet worden. Mede daarom is het plein sinds 2017 een gemeentelijk monument. De beslissing om een werk te behouden terwijl dat alleen kan door het te reconstrueren, wordt niet vaak gemaakt. Maar het doet volgens de gemeente recht aan het ‘unieke karakter’ van dit kunstwerk.

De gemeente schrijft in een persverklaring: “Deze beslissing onderstreept het belang dat gemeente Utrecht aan haar erfgoed en aan haar kunstcollectie voor de openbare ruimte hecht. Die collectie bestaat al meer dan een halve eeuw en dit werk is een belangrijke vertegenwoordiger uit de beginperiode (jaren 50).”

Reconstructie?

Voor de reconstructie heeft de gemeente gekeken naar verschillende aspecten van het kunstwerk en de omgeving, zoals wat de bedoeling van de kunstenaar was en welke materialen er oorspronkelijk gebruikt zijn. Kunstenaar Jan Boon vond het belangrijk dat kinderen fijn en goed konden spelen op een egaal plein. Daarom deed de gemeente onderzoek naar materialen die lijken op de materialen die de kunstenaar gebruikte, én waar je goed op kunt spelen.

Ook vond de kunstenaar het belangrijk dat het grafische patroon in zwart-wit goed te zien was. Het zwart-wit contrast, zoals dat op de oude foto’s te zien is, komt na de reconstructie weer terug.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Waterplein

Tot ongeveer half oktober is op de bouwhekken rond het Herderplein historisch fotomateriaal en informatie te zien. Daarop is ook te zien hoe Utrecht tegelijk met de reconstructie het plein groener en klimaatbestendiger maakt. Hiervoor krijgt gemeente Utrecht een financiële bijdrage van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en een Rijkssubsidie vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Het Herderplein wordt het eerste waterplein van Utrecht: bij extreme regen vangt het plein regenwater op. Dit regenwater loopt via een infiltratieriool langzaam de bodem is.

Er komen speelfonteinen aan de rand van het plein waarin kinderen in de zomer kunnen spelen. Deze nieuwe waterspeelplek aan de rand van het plein is ook een verwijzing naar de vroegere spelfuncties. In het verleden kon het verdiepte plein op zomerse dagen onder water worden gezet als spetterbadje voor de kinderen uit de wijk. In de winter werd er geschaatst.

De verwachting is dat het plein op 19 november klaar is.