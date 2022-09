Reizende wiskunde-tentoonstelling komt naar Utrecht: ‘Wiskunde is mooi en heeft oneindig veel toepassingen’

Niet iedereen zal goede herinneringen hebben aan de wiskundelessen op school. Maar dat wiskunde ook leuk kan zijn, dat kan iedereen van 2 tot 21 oktober gaan ontdekken op het Utrecht Science Park. In het Minnaertgebouw is die weken namelijk gratis de reizende wiskunde-tentoonstelling Imaginary: de pracht en kracht van wiskunde te bezoeken.

Bezoekers van de tentoonstelling kunnen 3D-geprinte modellen, kleurrijke posters met wiskundige figuren en andere kunstobjecten bekijken, waarvoor de inspiratie uit onder andere de hyperbolische meetkunde komt. Op school heb je geleerd dat de som van de hoeken van een driehoek 180 graden is, maar tijdens deze tentoonstelling blijkt dat soms toch een beetje anders te liggen.

Naast bekijken is er ook een hoop te doen tijdens de tentoonstelling. Zo zijn er puzzels, wiskunde-origami en apps die je via een touchscreen kunt bedienen. Er wordt in het bijzonder gekeken naar maatschappelijke toepassingen van wiskunde.

Utrechtse wetenschappers geven tijdens de tentoonstelling lezingen over wiskunde en de rol die het speelt in hun onderzoek. Oceanograaf Erik van Sebille legt bijvoorbeeld uit hoe wiskunde hem helpt bij het in kaart brengen van de plastic soep en hoogleraar Rob Bisseling vertelt hoe wiskundig onderzoek van belang is voor ons begrip van DNA.

Gratis

De tentoonstelling is te bezoeken van 2 tot 21 oktober en reist dan door naar Enschede. Zowel de tentoonstelling zelf als de lezingen zijn vrij toegankelijk. Reserveren voor de tentoonstelling is niet nodig, maar groepen moeten zich wel aanmelden. Voor de lezingen kan gereserveerd worden via de website van de Universiteit Utrecht.