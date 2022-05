Rembrandts De Vaandeldrager van 175 miljoen euro hangt in Centraal Museum in Utrecht

Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt hangt momenteel in het Centraal Museum in Utrecht. Het doek is onderdeel van de tentoonstelling De Gezonde Stad en is vanaf donderdag 2 juni te bewonderen.

De Vaandeldrager werd in 1636 geschilderd. Het werk was eeuwenlang in het bezit van de familie Rothschild, maar op 18 januari van dit jaar ging de Eerste Kamer akkoord met een voorstel om het schilderij te kopen. De Nederlandse staat betaalde daarvoor 150 miljoen en 25 miljoen werd overgemaakt door de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum.

Om Nederland kennis te laten maken met het schilderij wordt het werk in twaalf musea verspreid over de twaalf provincies tentoongesteld. Nu is het de beurt aan Utrecht. Vanaf 2 juni, de dag waarop het 900-jarig bestaan van de stadsrechten wordt gevierd, is het te zien in het Centraal Museum.

De Gezonde Stad

Die dag opent ook de tentoonstelling De Gezonde Stad, waar De Vaandeldrager, tot het moment dat het werk weer verhuist naar de volgende provincie, deel van uitmaakt. Deze expositie borduurt voort op De Ommuurde Stad, een vorige tentoonstelling van het Centraal Museum.

René de Kam, conservator van het museum, zegt dat beide tentoonstellingen refereren aan 900 jaar stadsrechten. “De Ommuurde Stad ging met name over de verdediging en De Gezonde Stad laat zien hoe het leven er binnen de muren uitzag. De expositie begint in het jaar 400, in de vroege middeleeuwen, en loopt door tot nu.”

Kei

De tentoonstelling varieert van een Rembrandt en een Van Gogh tot een kei die De Kam zelf heeft gevonden op de Utrechtse Heuvelrug. “Van dit soort keien werden er vroeger duizenden gekocht om de straat mee te leggen. Andere manieren waren er destijds niet. Ik vind het mooi om ook dit soort dagelijkse objecten te laten zien tijdens de tentoonstelling.”

Het thema van de tentoonstelling is ‘gezondheid’ en de bezoeker gaat erachter komen dat dit niet altijd door de jaren beter is geworden. Zo weet De Kam te vertellen dat mensen in de middeleeuwen gemiddeld gezonder leefden dat personen uit de vroege 19e eeuw. Dit heeft onder andere met voeding, hygiëne en sociale ongelijkheid te maken. Het bewijs hiervoor is dat de skeletten die uit de middeleeuwen dateren gemiddeld een stukje langer zijn dan de exemplaren uit de periodes daarna. Vanaf omstreeks 1870 zijn mensen weer gezonder gaan leven.

De tentoonstelling De Gezonde Stad en daarbij ook De Vaandeldrager zijn op 2 juni, de dag van de opening, en op 6 juni gratis te bezoeken. Tickets zijn hier te reserveren.