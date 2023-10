René van Seumeren, een bijna vergeten Utrechtse beeldhouwer

In het intieme Vechtstreek Museum in Maarssen werd op zaterdag 7 oktober een overzichtstentoonstelling geopend van het oeuvre van de Utrechtse beeldhouwer René van Seumeren (1923-1989), een hommage aan groot vakmanschap en liefde voor de beeldhouwkunst.

René van Seumeren was in 1951 nog maar net negenentwintig jaar oud en pas afgestudeerd aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam als hij van de gemeente Utrecht de opdracht krijgt een beeld te ontwerpen en te maken voor de dan net opgeleverde nieuwe Bartholomeus-brug. De jonge beeldhouwer koos voor een voorstelling van Bartholomeus, een van de twaalf apostelen. Een logische keuze, ook al omdat het op de hoek van de Lange Smeestraat het Bartholomeusgasthuis staat. Dit beeld toont de bijzondere kwaliteit van vakmanschap die Van Seumeren ook in zijn latere werken, en dat zijn er veel, zal laten zien.

Kind van een ondernemer

René van Seumeren groeide op in een groot streng katholiek gezin, zijn vader was een succesvol ondernemer, zakelijk, maar ook genereus en een echte familieman. De kunstzinnige kwaliteiten van René kregen vorm als hij na het behalen van zijn opleiding aan het St. Bonifatius Lyceum ging studeren aan de Rijksacademie in Amsterdam. Daar kreeg hij beeldhouwlessen van Jan Bronner en Piet Esser, twee namen die nu, binnen de beeldhouwkunst, met respect worden uitgesproken.

Kwalitatief deed René niet voor zijn leraren onder, dat bleek toen hij in 1949 de Prix de Rome voor de beeldhouwkunst ontving. Een zeer prestigieuze prijs dit tot op heden jaarlijks wordt uitgereikt. René kreeg via zakelijk contacten van zijn vader diverse opdrachten. Ook van de katholieke kerk. Hierdoor kreeg hij het stempel vooral een beeldhouwer van religieuze beelden te zijn, maar niets is minder waar. Hij maakte in zijn atelier, dat in Maarssen was gevestigd, veel vrij werk. Daarvan is in het Vechtstreek Museum gelukkig veel te zien.

Kunst op St. Barbara

Op de Utrechtse begraafplaats Sint Barbara zijn een aantal beelden van René van Seumeren geplaatst, uitgevoerd in steen en of brons. Zo staat er een prachtig uit zandsteen gehakte Piëta, dit beeld toont het grote vakmanschap van de kunstenaar. Het beeld staat op de Eikenlaan, die loopt vanaf het poortgebouw tot de kerk. Een beeld om even bij stil te staan. Er staan meer beelden van zijn hand op St. Barbara. René van Seumeren heeft binnen zijn oeuvre laten zien dat religieuze en vrije beeldhouwkunst goed te combineren zijn. ‘Geloof in beeldhouwkunst’ is de toepasselijke titel van het boekje dat gelijktijdig met de expositie is verschenen.

Voor openingstijden zie de website van het Vechtstreek Museum.