Rennen, ontdekken, foto’s maken en plezier hebben tijdens de Urban Trail in Utrecht

Rennen, ontdekken, foto’s maken en plezier hebben; daar draaide het met name om tijdens de KLM Urban Trail. De deelnemers van dit hardloopevenement liepen maandagochtend door allerlei gebouwen en bijzondere plekken in en nabij de Utrechtse binnenstad.

“Je komt op locaties waar je normaal niet komt of niet mag komen”, zegt Joris van Veen van de organisatie. Het idee is dan ook dat de deelnemers tijdens dit evenement de stad op een ludieke manier Utrecht nog beter leren kennen.

De start was dit keer op de Catharijnesingel. Vanaf daar liepen de hardlopers door Hoog Catharijne, naar TivoliVredenburg. In het muziekpaleis werden zij getrakteerd op een optreden van een dj.

Douwe Egbertszaal

Vervolgens liep de route door de Utrechter en het naastgelegen BUNK Hotel. Na de Jeu de boules bar moesten de deelnemers een stuk over de straat lopen om vervolgens aan te komen bij de Stadsschouwburg. Velen waren aan de reacties te horen onder de indruk van de Douwe Egbertszaal.

Daarna liepen de hardlopers via speeltuin De Bloesem, naar het Spoorwegmuseum en het Centraal Museum, om via de Nicolaïkerk over de Lange Nieuwstraat naar de Domtoren te lopen. Via het Domplein liep de route naar de Domkerk en via de pandhof van de Dom renden de deelnemers richting Maesons.

De laatste gebouwen op de route waren Museum Speelklok, Bison Bowling en de Gertrudiskathedraal. Op de Catharijnesingel, vlakbij de start, konden de deelnemers weer op adem komen, nadat zij de finish overstaken.