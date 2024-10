Restauratie van forten Lunetten in Utrecht is klaar

De restauratiewerkzaamheden aan de Vier Lunetten zijn afgerond. De forten kregen een opknapbeurt omdat sommige muren van de forten en enkele kazematten in slechte staat waren. De forten zijn onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, wat weer Unesco werelderfgoed is.

De vier lunetten, historische verdedigingswerken, zijn de kleinste van de Utrechtse forten. Ze zijn gebouwd tussen 1822 en 1828. Het woord lunet komt van het Franse ‘lune’ en betekent ‘maan’.

De bouwwerken waren echter aan een opknapbeurt toe. Deze restauratie was noodzakelijk om het erfgoed weer in goede staat te kunnen behouden. De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor deze rijksmonumenten. Door de restauratiewerkzaamheden kan het metselwerk met normaal onderhoud weer 50 jaar mee. Het werk is binnen budget uitgevoerd, maar het koste wel veel meer tijd dan verwacht.

Lunettenpark

De gemeente laat weten: “Met de restauratie behouden we het werelderfgoed voor volgende generaties en maken we het beleefbaar. De volgende fase is het vergroten van de toegankelijkheid en het gebruik van de forteilanden als onderdeel van de ontwikkeling van het Lunettenpark.”

De gemeente wil het gebied – als onderdeel van de plannen die er zijn voor Maarschalkerweerd – verder ontwikkelen tot een ‘parklandschap’ waar Utrechters terechtkunnen om bijvoorbeeld te wandelen en te sporten. De forten moeten daarmee ook meer toegankelijk worden voor bijvoorbeeld wandelaars.