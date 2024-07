Reusachtige schildering van De Strakke Hand op warmtebuffer Eneco in Utrecht

Het Utrechtse collectief De Strakke Hand maakt deze week een gigantische schildering op een warmtebuffer van Eneco in Rijnsweerd. Het is een initiatief van bewoners die zich stoorden aan het witte blok midden in de natuur. De schildering laat het landschap zien zoals het er vroeger uitzag.

Een idyllisch landschap met veel groen en een riviertje die kronkelt onder een kleine stenen brug. Zo zag de 19e eeuwse natuur van Rijnsweerd eruit. Het ontwerp van de nieuwe schildering van De Strakke Hand is gebaseerd op een oud aquarel van J.W. Wisselingh. De warmtebuffer wordt later dit jaar in gebruik genomen.

Het ontwerp is samen gekozen met de omwonenden. Die vonden de grote witte cilinder van Eneco maar een doorn in het oog. Zij kwamen tijdens een van de bijeenkomsten van Eneco met het idee om samen te werken met De Strakke Hand. Het idee om een ontwerp te maken gebaseerd op een bestaand aquarelschilderij van het gebied viel in goede aarde. Het uitgangspunt was dat de buffer zo goed mogelijk in de omgeving moest passen.

“Ik denk dat we heel trots mogen zijn op de schildering”, zegt Mart Scheepers, als omgevingsmanager betrokken bij het project. Hij erkent dat de buffer impact heeft gehad op de bewoners die er omheen wonen. “We hebben daarom sinds 2020 samen met Eneco en de gemeente Utrecht gekeken hoe we de buffer konden inpassen in de omgeving.”

360 graden

De Strakke Hand, die normaal gesproken alleen muurschilderingen maakt, heeft het werk van Wisselingh gebruikt als basis. Dit heeft het schilderscollectief vervolgens verder uitgewerkt tot een langgerekte schildering van zestig meter breed en zeventien meter hoog, zodat deze helemaal rondom de buffer aangebracht kon worden.

“Deze 360 graden schildering is uniek”, vertelt Michiel Meulemans, oprichter van De Strakke Hand. “We werken op de manier van de oude meesters, waarbij we alleen primaire kleuren gebruiken en deze op het canvas (de buffer) mengen tot nieuwe kleuren op het oppervlak zelf. Het idee was dat we hiermee een stukje historie van de plek terug konden geven.”

Minder gas door warmtebuffer

In een warmtebuffer wordt tijdelijk warmte opgeslagen, zodat het op piekmomenten gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld wanneer bewoners die aangesloten zijn op het Utrechtse warmtenet, in de ochtend een hogere warmtevraag hebben.

Door warm water uit de buffer te gebruiken tijdens deze piekmomenten, hoeft er minder gas te worden gebruikt om warmte op te wekken. De buffer in Rijnsweerd is één van de vijf warmtebuffers die Eneco heeft gebouwd in Utrecht en Nieuwegein.