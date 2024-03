Rietveld Schröderhuis in Utrecht viert 100-jarig bestaan met 100 dagen feest

Het Rietveld Schröderhuis, misschien wel het meest bekende huis van Utrecht, bestaat in 2024 honderd jaar. Om dat te vieren begint op 15 mei een programma dat honderd dagen duurt en waarin allerlei activiteiten in en rondom het architectonische hoogstandje worden georganiseerd.



Het Rietveld Schröderhuis aan de Prins Hendriklaan werd ontworpen door Gerrit Rietveld en Truus Schröder, en geldt als architectonisch hoogtepunt van de kunstbeweging De Stijl. Schröder heeft tot haar dood in 1985 in het huis gewoond en nu wordt het beheerd door het Centraal Museum.

“Het Rietveld Schröderhuis vormt een hoogtepunt binnen de moderne architectuur – al vanaf het moment dat het gebouwd is, en na honderd jaar nog steeds”, zegt Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum.

Markt

Op 15 mei wordt het zogenoemde jubileumprogramma ‘100 jaar een stijlicoon, 100 dagen feest’ afgetrapt. Burgemeester Sharon Dijksma opent die dag een markt rondom het Rietveld Schröderhuis en de drie kleinkinderen van Truus Schröder planten tijdens de opening een boom in de tuin van het huis.

Op de markt kunnen mensen allerlei producten kopen, zoals een serie van honderd prints van het huis en zeep gemaakt van de appelbloesem uit de tuin. Ook kunnen mensen tijdens een ‘flitsbezoek’ het huis gratis bezoeken.

UNESCO

In de honderd dagen daarna worden er in en rondom het Rietveld Schröderhuis nog meer activiteiten georganiseerd. Zo is er een openluchttheater, zijn er buurtwandelingen, workshops en een schaaktoernooi. Ook gaat de documentaire Een meubel om in te wonen – De huizen van Gerrit Rietveld in première in het Louis Hartlooper Complex.

De startdatum van 15 mei is gekozen omdat Truus Schröder op 23 augustus, precies honderd dagen later, jarig zou zijn geweest. Tot slot valt er volgend jaar weer wat te vieren. Het Rietveld Schröderhuis staat dan namelijk precies 25 jaar op de UNESCO Werelderfgoedlijst. “Iets waar we enorm trots op zijn”, aldus Rutten.