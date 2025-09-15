Rijen bij Open Monumentendag, 25.000 bezoekers in Utrecht

De Open Monumentendag heeft afgelopen zaterdag weer een hoop bezoekers getrokken. In Utrecht zijn 25.000 bezoeken gebracht aan een monument. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Vooral de gebouwen die niet iedere dag te bezichtigen zijn, waren populair.
In Utrecht deden 93 monumenten mee. Het populairste monument was de Inktpot, het hoofdkantoor van ProRail en tevens het grootste bakstenen gebouw van Nederland. Omdat het als kantoor gebruikt wordt, opent het gebouw zijn deuren maar eens in de vijf jaar. Daardoor stond het bij veel mensen op het lijstje. De rij strekte zich uit vanaf de ingang, om de hoek tot aan park Nieuweroord.
Het Muntgebouw aan het Merwedekanaal trok ook veel bezoekers. Het gebouw waar vroeger contant geld werd geslagen deed dit jaar voor het eerst mee. De afgelopen jaren is het gerenoveerd, al was het wel open als horecalocatie. Ook Slot Zuylen werd volgens de organisatie goed bezocht. Buitenplaatsen zijn tijdens Open Monumentendag altijd populair als plek voor een wandeling.
3 ReactiesReageren
Vietnamese loempia’s, oliebollen, een kek knuffelbeestje, het nieuwste technologische snufje of een kijkje in een gebouw, mensen staan daar maar te staan in steeds langere rijen..
Er waren ook bijzondere huizen in de binnenstad te bewonderen, zoals op de Nieuwegracht en de Fundatie van Renswoude. Beide waren interessant en de drukte viel erg mee. Wat is het toch een leuk initiatief elk jaar weer.
Gezien de (te) overweldigende belangstelling zou De Inktpot best wat vaker ter bezichtiging moeten kunnen worden opengesteld.
Eventueel tegen betaling; zodat met de inkomsten daarvan het triest ogende en verwaarloosde plantsoen aan de voorzijde kan worden gerenoveerd. Dan kunnen ook die lelijke en veel te grote bomen, die het zicht op De Inktpot ontnemen, worden verwijderd. Ik neem aan dat De Parade over de jaren ook al het nodige aan inkomsten heeft opgeleverd om zulks mogelijk te maken.