Robert Jan Lechner verwerkt zijn gedachten in kleurrijke zeefdrukken en risoprints

Robert Jan Lechner is van origine grafisch ontwerper, maar hij heeft in de afgelopen twee jaar de switch gemaakt naar illustreren en het maken van vrij werk. Nu is hij volledig naar analoog illustreren en ontwerpen overgestapt.

“Ik maak regelmatig illustraties op aanvraag. Ik heb bijvoorbeeld laatst een illustratie voor het Volkshotel in Amsterdam gemaakt; illustraties die zij vervolgens gebruikten voor de huisstijl. Dat soort opdrachten heb ik vaker, van een andere grafisch ontwerper over van een ontwerpbureau.” Zo is Lechner veel bezig in de uitgaansscene door uitgaansposters voor clubs of artwork voor evenementen te maken.

Robert maakt daarnaast graag eigen werk. “Dat zijn wel de dingen waarover ik het meest enthousiast ben, de dingen die ik gewoon voor het kunstenaarschap doe. De meeste ontwerpen werk ik uit in zeefdruk of risoprint, een vorm die wat lijkt op zeefdruk. De overeenkomst is dat ze beide werken met verschillende kleurlagen. Zeefdruk is dan een vrij ambachtelijk proces, net als risoprint. Riso werkt in zekere zin hetzelfde als een zeefdruk, maar wordt gemaakt met een soort grote printer. Die maakt de prints en dat werk verkoop ik.”

Verwerkingsproces

“Hoe zou ik de uitstraling van mijn werk omschrijven? Ik ben veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. Mijn eigen werk is in veel gevallen een verbeelding van concepten waar ik veel over nadenk. Dingen die in de alledag op de voorgrond treden. Dat zijn vaak interesses van mij. Sjamanisme is een oude spirituele levenswijze, die in de moderne samenleving ook wel in meer praktische zin wordt geïnterpreteerd. Sjamanisme heeft als uitgangspunt: leven in harmonie met de natuur. Het uitwerken van die gedachten in een ontwerp is voor mij een verwerkingsproces, in zekere zin.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Zweethut

Om een idee te geven van zo’n verwerkingsproces, vertelt Robert het achtergrondverhaal bij een risoprint op A2-formaat – dat is bijzonder groot, meestal wordt riso op A2-papier gedrukt. Robert hervat zijn verhaal. In het sjamanisme bestaat er zoiets als een zweethut. Een hut van wilgentenen met daaroverheen een kleed of doek. Stenen worden opgewarmd in een heet vuur en in de hut gelegd. Zo ontstaat er een soort sauna. Binnen wordt er gemediteerd, onder leiding van een sjamaan.

“Ik heb me voor mijn laatste werk laten inspireren door een bezoek aan een zweethut, een ritueel afkomstig van Native Americans waarin een zelfgemaakte sauna, meditatie en sjamanisme samenkomen. Daaruit ontstond de illustratie van de boom omdat alles met elkaar in verbinding staat: aarde, water, lucht en vuur. Die ervaring heb ik verbeeld in dit werk. Zo zijn alle werken ontstaan, het zijn allemaal uitwerkingen van nieuwe ervaringen en gedachten.”

Lechner kijkt uit naar het verwerkelijken van het volgende werk dat hij in zijn hoofd heeft. “Ik vind het geweldig om voor andere mensen te mogen werken, om iemand anders’ visie te mogen verbeelden. Maar het allervetst vind ik om concepten die in mijn opborrelen te verbeelden en daarmee te communiceren naar anderen.”