Rockband Incubus naar Utrecht voor exclusieve show

De Amerikaanse rockband Incubus komt deze lente naar TivoliVredenburg. Op maandag 15 juni komt de band naar Utrecht. Incubus heeft in 2012 voor het laatst opgetreden in Nederland.

De Amerikaanse rockband is een van de grote alternative-metalbands van eind jaren negentig. Incubus was in de beginjaren vergelijkbaar met bands als Korn en Deftones, maar werd rond de millenniumwisseling steeds melodieuzer.

De Californische band heeft wereldwijd 23 miljoen albums verkocht, met multiplatinum- en platinacertificeringen van over de hele wereld. Tickets gaan vrijdag 28 februari om 10.00 uur in de verkoop via Tivolivredenburg en zijn 50 euro.