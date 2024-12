Romeinse weg ontdekt die fort op Domplein in Utrecht verbond met limes, de ‘A1’ van de oudheid

Bij archeologisch onderzoek in de Merwedekanaalzone in Utrecht is vorige week een weg gevonden naar het Romeinse fort op het Domplein. Het gaat om een aftakking van de limes, een weg die alle Romeinse forten langs de noordgrens van het rijk met elkaar verbond. “De ontdekking is van groot belang voor onze kennis van Romeins Utrecht en het grenslandschap eromheen”, schrijft de gemeente Utrecht.

Sinds 1997 wordt in Utrecht uitvoerig onderzoek gedaan naar de limesweg. In Leidsche Rijn zijn daarbij verschillende ontdekkingen gedaan, zoals bruggen en andere waterbouwkundige werken. De weg werd rond het jaar 85 aangelegd door het Romeinse leger en tot in de derde eeuw onderhouden. Hij was ongeveer vijf meter breed en verhard met grind.

Deze weg, die de forten langs de noordgrens van het Romeinse Rijk met elkaar verbond, liep ongeveer 2,5 kilometer ten zuiden van het fort op het Domplein. “De weg sneed daarmee een noordwaartse bocht van de Rijn af. Door deze tracékeuze, zo recht mogelijk, konden troepenverplaatsingen en berichtenverkeer efficiënt plaatsvinden”, schrijft de gemeente.

Palen

Restanten van deze aftakking zijn nu gevonden in de Merwedekanaalzone. Zo zijn onder meer restanten van palen gevonden die onder de weg stonden. Ook zijn andere objecten gevonden, waaronder een massief zilveren versierde kop van een haarnaald.

“De ontdekking van deze aftakking in combinatie met de gedane vondsten laat opnieuw zien dat het belangrijk is, om in een vroeg stadium van ruimtelijke ontwikkeling archeologisch onderzoek te doen. Archeologie leert ons over onze stad en de omgeving in vroegere tijden. Deze informatie wordt meer dan eens gebruikt in de verdere ontwikkeling van de stad. Zo verbindt erfgoed het verleden met heden”, Aldus Rachel Streefland, wethouder Erfgoed.