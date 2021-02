Ronald Giphart schrijft boek over een jaar van corona, zorg en liefde in het Diakonessenhuis

Een ouder Utrechts stel dat al tientallen jaren getrouwd is komt met corona in het Diakonessenhuis te liggen. Daarmee neemt schrijver Ronald Giphart de lezers van zijn nieuwe novelle mee het ziekenhuis in. Hij reikte vrijdagmiddag het exemplaar van zijn nieuwste boek uit aan verpleegkundige Dolina Vleeschman en arts Marte Fleur Antonides.

Het boek met de titel Applaus is een cadeau van de Kolonel Labouchere Stichting die met dit verhaal alle medewerkers van het ziekenhuis wil bedanken voor hun inzet en toewijding tijdens de coronapandemie.

Applaus is een liefdesverhaal over twee generaties Utrechters, hun zorgen en hun ‘liefde in tijden van corona’. Ter inspiratie sprak Giphart vooraf met verschillende medewerkers van het Diakonessenhuis.

Giphart zegt daarover: “Tijdens de gesprekken die ik had met de verschillende medewerkers zag ik vooral met hoeveel passie ze hun werk uitvoeren. Met enorme betrokkenheid naar de patiënten, maar ook met de hele situatie in Nederland. Toch zag ik ook lichte ontreddering. Ik sprak met het zorgpersoneel tijdens de hoogtijdagen van de tweede golf, veel was toen nog in het ongewisse.”

Liefdesluchtbrug

Applaus is vooral een feelgood-boek. Het stel dat in het ziekenhuis komt te liggen, viert hun 50-jarige huwelijk in het ziekenhuis. Ze liggen echter niet bij elkaar en daarom helpt het zorgpersoneel om een ‘liefdesluchtbrug’ op te bouwen tussen de twee.

De Utrechtse schrijver laat weten dat hij dankbaar is voor de opdracht en dat het voor hem ook bijzonder is om juist over dit ziekenhuis te schrijven: “Het Diakonessenhuis is ook mijn ziekenhuis, hier hebben ze het leven van mijn zoon gered toen hij geboren werd. Maar ook zelf ben ik hier meerdere malen goed geholpen.”

De novelle verschijnt een jaar na de melding van de eerste coronabesmetting in Nederland. Een jaar waarin Giphart zelf ook met de gevolgen te maken kreeg. Zijn theatervoorstelling werd meerdere malen uitgesteld en daarna helemaal gecanceld. Zijn dochter kreeg corona, maar kwam er goed vanaf. De bezoekjes die Giphart aan het ziekenhuis bracht om met het personeel te praten hebben flinke indruk op hem gemaakt.

Herkenbaar

Verpleegkundige Dolina Vleeschman en arts Marte Fleur Antonides waren de eersten die het boek kregen van Giphart. Vleeschman zegt over het boek: “Het is een mooi verhaal met een herkenbaar thema voor ons. Wij hebben ook meerdere echtparen bij ons in het ziekenhuis gehad. Tijdens de eerste golf mochten er ook helemaal geen bezoekers komen. Dat is natuurlijk heel zwaar.”

Antonides werkte zowel tijdens de eerste golf als de tweede golf op de speciale corona-afdeling, de ontreddering die Giphart beschrijft herkent ze wel. “De situatie is helemaal nieuw en je werkt op een afdeling waar je normaal niet werkt. Dat maakt het natuurlijk wel uitdagend.”

Het boek is volgens Giphart het eerste grote fictieverhaal waarin corona een significante rol speelt. De novelle wordt eerst aan alle medewerkers van het ziekenhuis overhandigd. Als de boekwinkels weer opengaan is het werk ook daar te verkrijgen.