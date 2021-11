Ronde van Sint Maarten trekt 7.500 bezoekers naar Berlijnplein in Utrecht

De Ronde van Sint Maarten trok dit jaar zo’n 7.500 bezoekers naar het Berlijnplein in Utrecht. De opzet van deze editie was anders dan de voorgaande jaren; Zo liepen de mensen dit keer zelf een rondje langs alle lichtsculpturen en artiesten, en ook was er geen parade in de binnenstad.

De Ronde van Sint Maarten vond op vrijdag- en zaterdagavond plaats op het Berlijnplein. Er werd gewerkt met tijdsloten. Bezoekers moesten van tevoren een plekje reserveren – dit was overigens gratis – en ieder kwartier konden 250 mensen de route lopen. Alle tijdsloten waren volgens de organisatie volgeboekt.

Langs de route waren op elf locaties optredens te zien van koren, orkesten, circusartiesten, clowns en dansers. Daarnaast stonden er ook honderden lichtsculpturen die op verschillende plekken, waaronder scholen, waren gemaakt. Het thema van dit jaar was ‘Kansen om te leren voor iedereen’ en de strijd tegen armoede.

Vanwege het coronavirus vond er dit jaar geen parade in de binnenstad plaats. “Voor alle liefhebbers van de Sint Maarten Parade was het misschien een teleurstelling, er trok geen optocht door de binnenstad dit jaar. Maar de Ronde van Sint Maarten op het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum bleek een waardig alternatief”, aldus de organisatie.