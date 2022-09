Rondje Singel: een bomvol feestweekend om te vieren dat de singel weer rond is

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Utrecht 900: De programmamakers – Deel 3

In het weekend van 10 en 11 september is het zover: Rondje Singel. We vieren dan dat de Utrechtse singel eindelijk weer rond is. 900 jaar geleden kreeg Utrecht stadsrechten en daarmee het recht om een verdedigingsmuur te bouwen met een gracht eromheen: de huidige singel. We vieren dit jaar Utrecht 900 én dat het water weer door de hele singel stroomt. Dit moet wel leiden tot een onvergetelijk feest voor de hele stad. Op zaterdag 10 september zijn allerlei bijzondere monumenten rond de singel te bezoeken, waarna er op zondag 11 september een cultureel programma op en rond de singel is. Kortom: een heel weekend feest voor iedereen. Met de Utrechtse Stadsmuzikanten en Dabke Night & Za’atar, twee van de tientallen acts die zondag optreden, blikken we vooruit.

Het is iets waar de meeste Utrechters achteraf niet trots op zijn: het gedeeltelijk dempen van de singel in de jaren zeventig voor een autoweg. Aan het begin van het huidige millennium werd echter besloten dat de singel hersteld moest worden, en dat is uiteindelijk in 2020 afgerond. De planning was om dat toen groots te vieren, totdat het coronavirus roet in het eten gooide. Twee jaar later kunnen we er eindelijk feestelijk bij stilstaan; nota bene in het jaar waarin we 900 jaar stadsrechten vieren. En als er íets onlosmakelijk daarmee verbonden is, dan is het wel onze prachtige en historische singel.

De eerste dag van Rondje Singel, 10 september, valt samen met Open Monumentendag Utrecht. Daarom zullen monumenten rond de singel die dag in de schijnwerpers staan. De volgende dag is er een cultuurprogramma bij hotspots aan de singel; van beeldende kunsten in de voormalige gevangenis Wolvenplein tot literatuur in het Geertebolwerk, en van stand-up comedy in sterrenwacht Sonnenborgh tot theater en dans in de Stadsschouwburg. Maar er is ook muziek, bijvoorbeeld van de Utrechtse Stadsmuzikanten. Zij treden al varend op de singel op.

De Utrechtse Stadsmuzikanten

De Utrechtse Stadsmuzikanten: zondag 11 september, 13:00-17:00u, overal op de singel

“Toen ik de oproep zag om evenementen in te dienen voor Utrecht 900, wist ik dat het op m’n lijf geschreven was om een plan te maken”, vertelt Ciske van Oosterhout, bekend als Regelfee. Zodoende kwam ze op het idee van de Utrechtse Stadsmuzikanten. “Ik wilde vooral de groep muzikanten aanboren die de afgelopen jaren binnen heeft gezeten of ergens in een schuurtje heeft geoefend. Ik wilde hun de plek op het podium geven die ze al die tijd niet konden hebben.” Haar plan werd goedgekeurd, waardoor ze aan de slag kon. “We hebben toen in alle Utrechtse wijken een voorronde gehouden. Daar is uiteindelijk een heel grote groep van 45 acts en meer dan 80 muzikanten uitgekomen, die op verschillende Utrecht 900-evenementen optreden.”

Zo inclusief als Utrecht

Eén van die evenementen is dus Rondje Singel, waar de Utrechtse Stadsmuzikanten op een grote boot over de singel zullen varen en optreden. “We kunnen natuurlijk niet allemaal tegelijk op die boot, dus we doen drie rondes. Er staan steeds twaalf muzikanten op de boot, en allemaal zullen ze een eigen setje doen op het kleine podium aan de voorkant. Misschien gaan we ook nog met de hele groep samen jammen”, aldus Van Oosterhout, die daaraan toevoegt dat de verschillende acts net zo inclusief zijn als de stad Utrecht. “De Utrechtse Stadsmuzikanten bestaat uit singer-songwriters, duo’s, hele bands… Van punk en rock tot Braziliaanse en Afrikaanse jazz. Jong, oud; alles door elkaar.” Een aantal muzikanten zal ook optreden bij de kunstexpositie op het Wolvenplein. Ook daar kan iedereen gratis van komen genieten.

Samensmelten

Uiteindelijk hoopt Van Oosterhout met de Utrechtse Stadsmuzikanten mensen te verbinden. “Muziek is een middel dat heel goed verbindt. Alle leeftijden, rangen en standen verdwijnen daardoor. Het thema van Utrecht 900 is ‘Stad zonder muren’, en ik probeer op deze manier verschillende wijken te verbinden. Muzikanten komen uit alle hoeken van de stad bij elkaar. En op die boot wordt het natuurlijk helemaal bijzonder, omdat het daar echt goed kan samensmelten.” Ze hoopt daarom ook dat er een toekomst is voor het Utrechtse Stadsmuzikanten-project, ook na de viering van Utrecht 900. “Ik ben mijn best aan het doen om vanaf nu elk jaar Utrechtse Stadsmuzikanten een podium te bieden. De behoefte is groot, en het zou voor de stad Utrecht geweldig zijn.”

Wil je weten wie van de Utrechtse Stadsmuzikanten wanneer optreedt op zondag? Neem dan een kijkje op de Instagrampagina @utrechtsestadsmuzikanten.

Dabke Night

Dabke Night & Za’atar: zondag 11 september, 15:00-21:00u, park Sonnenborgh

Wie zich op 11 september even helemaal wil onderdompelen in andere culturen, moet in park Sonnenborgh zijn. Daar vindt tussen 15:00 en 21:00 uur Dabke Night & Za’atar plaats, waar je kunt genieten van livemuziek, dansoptredens, eten uit het Midden-Oosten en je jezelf met henna kunt laten versieren. En zoals de naam al doet vermoeden: je maakt er kennis met dabke, de bekendste Midden-Oosterse dans uit landen als Syrië, Jordanië, Palestina en Irak. Er staan twee workshops voor beginners op het programma.

Verbinding door dans

‘’Dabke is een volksdans’’, vertellen Tamer Alalloush en Dalya Alshorafa, die beiden betrokken zijn bij de organisatie van Dabke Night. ‘’Je vindt deze dans eigenlijk in alle Midden-Oosterse landen. In elk land dansen mensen net op een andere manier, maar de basis is hetzelfde. Meestal wordt dabke gedanst op bruiloften. ‘Dabke’ betekent eigenlijk ‘stampen’. Vroeger gingen boeren stampen op de grond, om de groei van gewassen op te wekken. Zo is het begonnen, en uiteindelijk is het een populaire dans geworden.”

De stad zoals hij echt is

Dabke Night ontstond in 2016 in Utrecht, met als doel om mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. Inmiddels is het in verschillende Nederlandse steden een bekend begrip en zelfs in het buitenland worden soms dabke-workshops gegeven. Toch zal Alalloush nooit vergeten dat het allemaal in Utrecht begon. “Dabke is echt iets Utrechts, en hier hebben we dan ook een grote dabke-community opgebouwd. Het is onze manier om mensen met elkaar in verbinding te brengen, ongeacht cultuur, leeftijd of waar je vandaan komt. Voor ons is het belangrijk om Rondje Singel en Utrecht 900 echt voor alle Utrechters te maken door iets multicultureels te doen. Wij willen de stad laten zien zoals hij echt is: kleurrijk en divers. Dabke is een Midden-Oosterse dans, maar letterlijk iedereen komt naar onze workshops en optredens. Het is een goede manier om te werken aan inclusie, omdat je hand in hand samen kunt dansen, zonder dat je daar taal voor nodig hebt. Dat is een laagdrempelige eerste kennismaking met de ander. Iedereen mag en kan erbij komen staan in de cirkel en meedoen.”

Dabke workshops

Op zondagmiddag en -avond om 18:00 en 19:30 uur zullen er onder andere twee dabke-workshops zijn, die iedereen gratis kan volgen. “Wees nieuwsgierig en kom langs. Je hoeft het niet te kunnen om te komen. Plezier is gegarandeerd”, besluiten Alalloush en Alshorafa.

Wil je meer informatie over de talloze evenementen die tijdens Rondje Singel plaatsvinden? Kijk dan op rondjesingelutrecht.nl. De festiviteiten van Utrecht 900 lopen door tot en met 11 november. Kijk op utrecht900.nl voor het programma.