Rondreizende tentoonstelling ‘Oud Zeer’ op Janskerkhof

De rondreizende tentoonstelling ‘Oud Zeer’ staat sinds vandaag op Janskerkhof. ‘Oud Zeer’ laat de verhalen zien van families met wortels in Nederlands-Indië/Indonesië. Het bestaat onder andere uit 19 portretten, collages en opgeschreven persoonlijke verhalen.

Tussen 1945 en 1968 vertrokken er 300.000 mensen vanuit Nederlands-Indië/Indonesië naar Nederland. Ze verlieten meestal gedwongen huis en haard om naar een nieuw, onbekend land te gaan. ‘Oud Zeer’ draait om deze verhalen en ervaringen. Het toont hoe ze nog altijd een rol spelen in het leven van hun nakomelingen.

Een onbekend verleden

Christien is een van de personen die over haar leven vertelt in de expositie. Zij vertelt hoe haar ouders in 1954 besloten om Jakarta te verlaten voor een betere toekomst in Nederland. Ze was toen vier jaar oud. “Mijn moeder moest haar moeder en broer achterlaten. Mooie herinneringen werden soms gedeeld, maar over de oorlog in Nederlands-Indië/Indonesië werd niet gesproken”, zegt Christien op de website van Open Mind, de stichting achter de expositie. “Vroeger praatten we niet over gevoelens, dus hield ik alles voor mezelf. Hiervan hebben we geleerd.”

Ook Mary deelt haar verhaal in ‘Oud Zeer’. “Ik was nog jong toen ik in 1951 in Nederland aankwam. Pas later besef je wat je ouders hebben meegemaakt”, vertelt Mary in de tentoonstelling. “Ik groeide op in Woonoord Westerbork, een voormalig concentratiekamp, waar de mannen niet mochten werken. In onze barak hingen foto’s, maar er werd niets over vroeger verteld.”

Naast bovenstaande verhalen bevat de expositie nog vele andere persoonlijke ervaringen. Allemaal verbinden ze het verleden aan de toekomst. Volgens Open Mind bieden ze “erkenning van lang genegeerde geschiedenissen én herkenning voor iedereen die zijn verhaal terugziet in dat van anderen”.

Tekst loopt door onder afbeelding

Op wisselende locaties te zien

Open Mind lanceerde de tentoonstelling op 15 augustus 2025. Dit was exact 80 jaar na de capitulatie van Japan, wat het officiële einde betekende van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Iedere drie weken verandert de tentoonstelling van locatie. Eerder stond ‘Oud Zeer’ al in Den Haag, Arnhem en Culemborg. Tot en met 19 december is de tentoonstelling te zien in Utrecht.