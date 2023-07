Ruim 30 meter aan archiefmateriaal over de Utrechtse familie Van Asch van Wijck nu digitaal in te zien

In Utrecht is een straat, een kade, een brug en een school vernoemd naar Van Asch van Wijck, een familie die een lange geschiedenis heeft in de stad en provincie. Niet voor niets dat Het Utrechts Archief over meer dan 30 meter aan archiefmateriaal bezit over deze familie en al die informatie is sinds kort ook digitaal in te zien.

De bekendste Van Asch van Wijck is waarschijnlijk Hubert Matthijs Adriaan Jan. Hij werd op 14 oktober 1774 geboren in Utrecht en in 1804 werd hij na het overlijden van zijn vader advocaat. Later bekleedde hij nog tal van functies in het bestuur van Nederland en in 1827 werd hij benoemd tot burgemeester van zijn ‘vaderstad’ Utrecht. Dat bleef hij tot in 1839. In 1833 werd hij verheven tot de adellijke stand.

In de twaalf jaar dat Hubert Matthijs Adriaan Jan burgemeester was had hij veel invloed in de stad. Zo koos hij er bijvoorbeeld voor om de vervallen stadsmuren te slopen in plaats van te restaureren. Ook was hij de grondlegger van de voorloper van Het Utrechts Archief en het Centraal Museum.

Christenfeminist



Een ander opvallende telg uit de familie is Cornelia Maria. Zij werd op 15 mei 1890 geboren in Utrecht en was als christenfeminist actief in nationale en internationale organisaties, zoals de Hervormde Vrouwen Dienst. Ook richtte Cornelia Maria de Christen Jonge Vrouwen Federatie op, de Nederlandse tak van de World Young Christian Association.

Naast deze twee personen is er op de website van Het Utrechts Archief ook over andere leden van de familie Van Asch van Wijck informatie te vinden, en daarnaast ook over aanverwante families. Het digitaliseren van het archief is gedaan met steun uit het rijksprogramma Metamorfoze.

Alle stukken zijn hier te vinden.