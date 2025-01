Ruim honderd kinderen luisteren aandachtig tijdens Voorleesontbijt in bibliotheek in Utrecht

Ruim honderd kinderen hingen woensdagochtend aan de lippen van Ingrid en Dieter Schubert in de bibliotheek aan de Neude in Utrecht. Zij lazen voor uit hun eigen prentenboek ‘Rinus’ tijdens het Voorleesontbijt.

Met dit voorleesontbijt worden de Nationale Voorleesdagen, die tot en met zaterdag 1 februari duren, afgetrapt. Op allerlei plekken in Nederland wordt komende dagen voorgelezen aan kinderen. “Met lekker voorlezen begint een leven lang leesplezier. Voorlezen is bovendien goed voor de ontwikkeling”, is te lezen op de website van de organisatie.

Tekst loopt door onder afbeelding

Rinus

In de bibliotheek aan de Neude werd woensdagochtend voorgelezen aan ruim honderd kinderen en een even aantal ouders/verzorgers. Ingrid en Dieter Schubert lazen voor uit ‘Rinus’, dat verkozen is tot Prentenboek van het Jaar. Rinus is een neushoorntje die op een dag in het water valt en wordt meegenomen door de stroming. Hij wordt uiteindelijk gered door zijn opa, die daarvoor zijn ‘jeugdige’ krachten gebruikt.

Na het voorlezen worden de kinderen getrakteerd op muziek van Dirk Scheele en tot slot mogen ze allemaal aanschuiven voor het ontbijt.