Ruim twintig Utrechtse artiesten doneren uniek nummer aan album voor Café De Stad

Binnenkort verschijnt een album met daarop niet eerder uitgebrachte nummers van 21 Utrechtse artiesten. De opbrengst van ‘Niemand in De Stad’ gaat naar Café De Stad, dat tijdens de coronacrisis flinke financiële schade heeft opgelopen.

Niemand in De Stad verschijnt op 5 juni. Het is een compilatiealbum met 21 niet eerder uitgebrachte nummers van 21 verschillende Utrechtse artiesten, waaronder Blue Grass Boogiemen, Joris Linssen & Caramba, Litzberg, The Yearlings, Le Garage en El Zombie.

Alle muzikanten die een nummer hebben gedoneerd, hebben een warme band met Café De Stad, dat sinds 1999 te vinden is aan de Lange Jufferstraat. Het café heeft aan veel verschillende artiesten een podium geboden en het was daarnaast een ontmoetingsplek voor veel mensen die actief zijn in de Utrechtse muziekscene. DUIC bracht in 2017 nog een bezoek aan Café De Stad.

Evenementen

Café De Stad deed dan ook vaak mee aan evenementen zoals De Popronde, Koningsdag en -nacht, het Smartlappenfestival, Le Guess Who en het mede door het café georganiseerde Backroads Festival.

Net zoals vele horecaondernemers heeft ook Egbert Aben van Café De Stad te lijden gehad onder de coronamaatregelen. De 21 artiesten hebben zich dan ook solidair verklaard door een uniek nummer aan te leveren. Niemand in De Stad is vanaf 5 juni voor minimaal 10 euro te downloaden via deze website. Bij voldoende animo zal ook een gelimiteerde vinyluitgave met een selectie van de nummers worden uitgebracht.

Metal

In maart van dit jaar werd bekend dat verschillende Utrechtse metalbands de handen ineensloegen om dB’s te helpen. Ze hebben een verzamelalbum gemaakt en de opbrengst van de verkoop ging volledig naar de muzikale broedplaats in het monumentale CAB-gebouw.