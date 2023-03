Schetsontwerp Cultuurcluster Berlijnplein in Utrecht is klaar; ruimte voor ateliers, danshuis, buurtwerkkamer, horeca en meer

Het schetsontwerp van het nieuwe cultuurhart op het Berlijnplein in Utrecht is klaar. Daardoor kan er nu gestart worden met het uitwerken van het voorlopig ontwerp. Op woensdag 19 april organiseert de gemeente Utrecht een bijeenkomst voor bewoners en bezoekers waarin ze kunnen meedenken over het ontwerp.

Het schetsontwerp ligt nu op tafel waarop de plekken van verschillende gebouwen en gebruikers te zien zijn en er meer duidelijk is over de inrichting van de openbare ruimte. Samen met pleingenoten, de gebruikers van de gebouwen op het Berlijnplein, is het schetsontwerp gemaakt. Die pleingenoten zijn onder andere stadslab RAUM, Nieuw Utrechts Toneel (NUT) en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Daarnaast zijn reacties van direct omwonenden meegenomen in het schetsontwerp.

‘Cultureel hart’

Het cultuurcluster op het Berlijnplein moet een levendig cultureel hart worden voor Leidsche Rijn Centrum. Daarnaast is het de bedoeling dat het een open en toegankelijk gebied wordt, met permanente gebouwen voor cultuur en ondernemers. Pleingenoten kunnen met elkaar en de omgeving invulling gaan geven aan de plek.

Het cultuurhart bestaat uit vier delen met verschillende gebouwen. In het schetsontwerp zijn presentatieruimtes, oefenruimtes en werkruimtes voor cultuur en kunst, zoals dans, toneel en muziek verspreid. Ook is in het ontwerp te zien waar twee horecagelegenheden en een buurtwerkkamer komen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Start met voorlopig ontwerp

Het schetsontwerp wordt verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Daarin worden de materialen gekozen en wordt de grootte en uitstraling van de gebouwen bepaald. Daarnaast wordt in het voorlopig ontwerp de buitenruimte uitgewerkt en routes van het verkeer en laden en lossen rondom de plek.

De gemeente Utrecht organiseert op woensdag 19 april een bijeenkomst voor bewoners, bezoekers en andere geïnteresseerden waarin ze kunnen meedenken over het ontwerp van het Berlijnplein.