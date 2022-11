Schilderijen van Utrechtse kunstenaar Jeroen Hermkens weg uit gemeentehuis Purmerend omdat ze ‘aanstootgevend’ zouden zijn

Kunstenaar Jeroen Hermkens is van plan om een expositie in het gemeentehuis van Purmerend volledig te staken omdat de gemeente wil dat een aantal schilderijen die aanstootgevend zouden zijn verwijderd worden. Op een deel van de werken zijn namelijk borsten te zien. Hermkens noemt het besluit van de gemeente absurd.

Jeroen Hermkens is een bekende kunstenaar uit Utrecht, maar ook ver buiten de stadsgrenzen exposeert hij. Zijn werk was te zien in buitenlandse musea en CNN zond al eens een documentaire over hem uit. In het gemeentehuis van Purmerend gaat het nu mis.

Om aandacht te vragen voor de fusie van de gemeente Purmerend met Beemster werd een serie van litho’s en tekeningen van Beemstervrouwen van Hermkens opgehangen in het gemeentehuis. Op een deel van die werken zijn borsten te zien, wat sommige bezoekers aanstootgevend zouden vinden. De gemeente wilde daarom enkele werken weghalen, maar dat stuitte tegen de borst van kunstenaar Hermkens. Hij heeft daarom besloten om al zijn kunstwerken weg te halen.

Aan DUIC vertelt hij: “Het zijn gewoon portretten van vrouwen, er is helemaal niks aanstootgevend aan. Blijkbaar is er een zedenpolitie in Purmerend die kan besluiten welke werken er wel mogen hangen en welke niet. Aan die keuzes wil ik niet toegeven, dan lijkt het erop dat ik het er mee eens ben. Het is een absurde situatie.”

