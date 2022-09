Schrijf je in voor De Groate Utreg Kwis

Laatste kans, de inschrijving voor (gratis) deelname aan De Groate Utreg Kwis in het kader van 900 jaar Utrecht, kan nog tot en met komende zaterdag 17 september. Daarna volgen de drie voorrondes en de grote finale zit er aan te komen op 5 november.

Kwismaster Koos Marsman zit te trappelen om met de eerste voorronde, op zaterdag 24 september, aan de slag te kunnen: “Wij zijn er, bijna, klaar voor. De twintig vragen die we die dag gaan stellen liggen in de kluis en ik zal blij zijn als we ze kunnen gaan stellen. Na alle voorbereidingen is het nu tijd voor de grote test.”

Al een paar honderd Utrechters hebben zich aangemeld voor De Groate Utreg Kwis. Koos: “Ik hoor om me heen hoe het leeft en dat mensen zich ook goed proberen voor te bereiden door veel over Utrecht te lezen, deel te nemen aan de Gilderondleidingen en gewoon het Utrechtse nieuws tot zich te nemen.”

Koos vertelt dat hij zelf ervaart hoe serieus sommige deelnemers zijn in de voorbereidingen: “Afgelopen zondag gaf ik een rondleiding waarin ik vertelde over de demping van de singel in de jaren zestig en zeventig en een van de deelnemers zei dat ze speciaal was gekomen in het geval wij daar een vraag over zouden gaan stellen. Nou, wie weet gebeurt dat ook?”

Het liefst had Koos gehad dat er zich 900 Utrechters zouden gaan opgeven voor deelname, maar dat gaat niet lukken. “Ja, dat is jammer. We merken dat velen best mee willen doen maar er een beetje een angst is dat het een moeilijke kwis wordt en zijn bang dan af te gaan. Nou, dat is echt onzin want bij ons gaat het er vooral om dat de deelnemers juist iets leren van de kwis, ons stadsie beter leren kennen. Het is misschien een klisjee maar deelnemen is belangrijker dan winnen. Hoewel er natuurlijk wel de eer is, een kwis zonder trofee kan ook niet.”

Moeilijk?

Wordt de kwis dan niet moeilijk? “Er zullen best een paar vragen tussen zitten dat je even na moet denken, maar we werken met meerkeuzeantwoorden en dus heeft iedereen evenveel kans om het antwoord te vinden. Daarnaast speel je de kwis niet alleen, maar in teams die zich gezamenlijk moeten inzetten, dat maakt het ook tot een speciale gebeurtenis.”

Als zaterdag alle inschrijvingen binnen zijn wordt door de organisatie een afronding gemaakt aan de vorming van de teams (max 5 personen). Iedereen krijgt bericht over in welke centra/zaal ze zich in de diverse wijken kunnen melden op 24 september. Om 15.30 uur gaan de zalen open en om 16.00 uur start de kwis op RTV-Utrecht die kwismaster Koos Marsman live presenteert vanuit de Bieb Neude.

“Ja, hoewel we liever hebben dat iedereen zich aanmeldt en op de locaties mee gaat doen, kunnen de thuisblijvers door de live-uitzending op RTV-Utrecht thuis op de bank testen hoe goed ze op de hoogte zijn van 900 jaar Utrecht. Maar beter is het om je aan te melden en dat kan via de website van DeGroateUtregKwis.nl en ik ben heel benieuwd want volgens mij zijn er heel veel Utrechtliefhebbers die dit niet aan zich voorbij willen laten gaan.”

De voorrondes zijn op 24 september, 8 oktober en 22 oktober elke keer vanaf 15.30 uur en live-uitzending via RTV-Utrecht vanaf 16.00 uur. De finale met de beste teams per wijk is op zaterdag 5 november in de Bieb Neude en begint om 19.30 uur en live-uitzending via de televisie vanaf 20.00 uur.

Meer informatie over De Groate Utreg Kwis, Kwiswandelingen, lezingen en aanmelden vind je op degroateutregkwis.nl.

DUIC is mediapartner van De Groate Utreg Kwis.