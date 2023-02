Schrijfster Margaret Atwood (The Handmaid’s Tale) komt tijdens de Boekenweek naar Utrecht

Margaret Atwood, de auteur van onder meer het boek The Handmaid’s Tale, komt op de laatste dag van de Boekenweek naar Utrecht. In TivoliVredenburg zal zij op zondag 19 maart haar nieuwste boek ‘Old Babes in the Wood’ presenteren.

Atwood verwierf grote bekendheid met onder meer haar dystopische roman The Handmaid’s Tale uit 1985, die inmiddels tot een succesvolle tv-serie is verfilmd. In 2019 verscheen het vervolg op de roman, The Testaments, waarvoor Atwood voor de tweede keer de Booker Prize ontving.

In haar nieuwe verhalenbundel Old Babes in the Wood onderzoekt Atwood de kern van familierelaties, het huwelijk, verlies en herinnering en wat het betekent om samen een leven door te brengen. Over dit nieuwe boek en haar eerdere werk zal ze in Utrecht in gesprek gaan met Janine Abbring.

Een spiegel

Directeur Michaël Stoker van het Internationaal Literatuur Festival Utrecht (ILFU) verheugt zich op de komst van de schrijfster: “Margaret Atwood heeft ons in haar vele romans, verhalen en gedichten steeds een spiegel voorgehouden: is dit hoe we willen leven? Literaire fictie confronteert ons met alle vormen van menselijk gedrag en sommige mensen kunnen daar kennelijk moeilijk mee omgaan”, zegt hij.

“Er zijn wereldwijd talloze schrijvers die worden vervolgd, aangevallen of bedreigd. Het sterkt ons alleen maar in onze missie om de literatuur en fictieschrijvers volop in de schijnwerpers te zetten. Margaret Atwood is onbetwist een van de grootste schrijvers van dit moment. We zijn enorm blij dat zij in de Boekenweek naar Nederland komt.”

Boekenweek

De 88ste Boekenweek, vindt plaats van zaterdag 11 t/m zondag 19 maart en heeft dit jaar als thema Ik ben alles, een viering van de pluriformiteit van de identiteit. Lize Spit is de schrijver van het Boekenweekgeschenk en Raoul de Jong buigt zich in een speciale uitgave over het thema. De kaartverkoop start vrijdag 10 februari om 10.00 uur.