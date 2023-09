Schrijver Salman Rushdie geeft via livestream op ILFU in Utrecht eerste Nederlandse interview sinds aanslag

Schrijver Salman Rushdie geeft op 30 september tijdens het Internationaal Literatuur Festival Utrecht (ILFU) zijn eerste interview in Nederland na de aanslag op zijn leven vorig jaar. Het interview wordt gehouden via een livestreamverbinding vanuit TivoliVredenburg.

Schrijver en essayist Salman Rushdie werd in augustus vorig jaar vlak voor een lezing in New York neergestoken. Hij raakte zwaargewond door messteken in zijn gezicht, nek en buik. Rushdie is door de aanslag blind aan één oog en kan een hand niet meer gebruiken. Het was de tweede aanslag op zijn leven, in augustus 1989 werd er in Londen een mislukte bomaanslag gepleegd.

Het interview tijdens ILFU is het eerste in Nederland sinds de aanslag vorig jaar. Journalist Chris Keulemans en schrijver Abdelkader Benali spreken Rushdie in TivoliVredenburg via een livestreamverbinding. Het gesprek gaat over zijn nieuwe roman Victoriestad en over de rest van zijn oeuvre.

Rushdie is bij het grote publiek vooral bekend van het boek De duivelsverzen, dat in 1988 verscheen. Khomeini, de leider van Iran, noemde het boek ‘godslasterlijk’ en ‘een belediging van de islam’ en de toenmalige ayatollah sprak een fatwa – een doodsvonnis – tegen Rushdie uit. De schrijver moest tien jaar lang onderduiken.

‘Dankbaar’

Rushdie stond in 2018 nog live op het podium in Utrecht. “We denken met veel plezier terug aan zijn laatste bezoek aan ILFU, vijf jaar geleden”, zegt directeur van ILFU Michaël Stoker. “Het is altijd een genoegen Rushdie te horen vertellen over zijn werk. Uiteraard hadden we liever gehad dat die aanslag nooit had plaatsgevonden en hij gewoon weer live op het podium stond, maar we zijn dankbaar en vereerd dat hij er nu online bij kan zijn.”

Het interview met Rushdie is op de festivaldag ‘Exploring Stories’ in TivoliVredenburg, waar ook gesprekken zijn met Jeanette Winterson, Ali Smith, Connie Palmen, David van Reybrouck, Francine Oomen, Amitav Gosh en Kamila Shamsie.

ILFU vindt plaats van 23 september tot en met 7 oktober. Het hele festivalprogramma is te zien op de website van het festival.