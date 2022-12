Signeersessie boek Verdwenen Horeca in Utrecht zaterdag op nieuwe redactie van DUIC

De honderden mensen die het boek Verdwenen Horeca in Utrecht hebben besteld kunnen dat zaterdag op de nieuwe redactie van DUIC komen ophalen, waar de auteurs Arjan den Boer en Ton van den Berg het werk ook zullen signeren. Het boek is ter plekke ook te koop.

Meer dan 520 donaties zijn er gedaan, waarmee de verhalen van Arjan den Boer en Ton van den Berg over de verdwenen horeca in Utrecht gebundeld zijn in een boek. Tussen 11.00 en 15.00 uur signeren de auteurs de boeken op Achter Clarenburg 23-25. Iedereen die een boek heeft besteld kan Verdwenen Horeca in Utrecht hier ophalen. Mensen die nog geen boek besteld hebben kunnen het werk hier ook kopen en direct laten signeren.

Het boek is ook te koop bij Broese Boekhandels, Groeten uit Utrecht, Bruna (Nachtegaalstraat, Overvecht en Leidsche Rijn), Boekhandel de Kler (Houten) en Boekhandel Bijleveld. Verdwenen Horeca in Utrecht is ook online te koop via de DUIC Shop

Vijftig zaken

Arjan den Boer kennen we onder meer van het boek ‘Vergeten Gebouwen’ en zijn vele verhalen over monumenten en architectuur in Utrecht. Ton van den Berg, ook wel bekend als Koos Marsman, kennen we van zijn columns in DUIC, van Café Willem Slok, Nieuws030 en van De Groate Utreg Kwis. Beide heren hebben veel geschreven over allerlei horecazaken die in de vorige eeuw in Utrecht te vinden waren.

In het boek ‘Verdwenen horeca in Utrecht’ zijn de stukken gebundeld die Den Boer en Van den Berg schreven voor DUIC en Nieuws030, aangevuld met extra afbeeldingen zoals menukaarten en reclames.

Er worden in totaal vijftig zaken behandeld. “Aan bod komen Chinese restaurants, tearooms voor deftige dames, bars met bijzondere namen, cafés waar schrijvers en kunstenaars kwamen, dancings en discotheken, ijssalons, een vegetarisch hotel, een poffertjeskraam en zelfs een ‘foute kroeg’ voor NSB’ers.”