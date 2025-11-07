Sint Maarten Parade keert dit weekend weer terug naar Utrecht

Op zaterdag 8 november trekt de Sint Maarten Parade weer door de stad. De optocht met lichtsculpturen en muziek vindt plaats tussen 18.00 tot 21.00 uur en staat dit keer in het teken van het thema thuis. Het idee achter de optocht is dat Utrechters samenkomen om waarden te delen en het omzien naar elkaar te vieren.

De optocht start vanaf de Menno van Coehornstraat, nabij het Griftpark, en trekt vervolgens via de Vogelenbuurt, de Weerdsingel en het Janskerkhof door de stad.

De organisatie van de parade raadt Janskerkhof, Breedstraat en Weerdsingel O.Z. aan als de plekken waar de optocht goed te zien is. Iedereen is welkom om te komen kijken of mee te lopen. Deelname is gratis.

De paraderoute is op de kaart hieronder zichtbaar.

Tekst loopt door onder afbeelding

Verhalen van Licht

Aan het einde van de tocht, rond 21.00 uur, zijn alle lichtsculpturen nog een keer te zien op het Domplein.

De Domkerk is, speciaal voor de Sint Maarten Parade, ook in de avond geopend. Paradegangers kunnen hier de expositie ‘Verhalen van Licht’ bezoeken. In deze tentoonstelling zijn lichtsculpturen uit eerdere edities van de Sint Maarten Parade te zien. De sculpturen zijn geïnspireerd door verhalen van bewoners uit verschillende wijken van Utrecht, rond de vraag: ‘Wat heb je nodig om je thuis te voelen?’.

In de expositie ‘Verhalen van licht’ is ook het kunstwerk ‘31.000’, waar DUIC eerder over schreef, opgenomen. Tot en met Sint Maarten wordt er gewerkt aan een 50 meter lang doek met 31.000 stempels. Iedere stempel staat symbool voor een dakloos persoon in Nederland.

Tekst loopt door onder afbeelding

Sfeerbeelden

Om een indruk te krijgen van eerdere edities, staan hieronder enkele beelden uit voorgaande jaren.