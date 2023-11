Sint Maarten Parade staat weer voor de deur in Utrecht, dit jaar met thema ‘water’

Op vrijdag 10 november vindt de jaarlijkse Sint Maarten Parade weer plaats in de binnenstad. Dit keer staat de optocht in het teken van water. Aansluitend daarop is er voor de eerste keer ook een drijvend onderdeel dat te bekijken is.

De Sint Maarten Parade trekt ieder jaar met de bijzondere lichtsculpturen, orkesten en theatrale acts weer veel bezoekers. Met de optocht wordt het feest Sint Maarten ingeluid, dat op 11 november plaatsvindt. Organisaties die dit jaar meelopen konden binnen het thema ‘water’ aan de slag met hun creatie. Daarbij is het ook voor de eerste keer in de geschiedenis van de optocht dat er via het water ook wat te zien is.

Route

Net zoals ieder jaar loopt de route van de optocht door de binnenstad. De start van de parade is om 18.00 uur ’s avonds bij de Maliebrug in Park Lepelenburg, en heeft zowel een lopend als varend onderdeel. Beide onderdelen starten op dezelfde plek in het park en hebben voor het grootste deel dezelfde route. Bij Het Wed scheiden de wegen van het lopende en varende gedeelte.

Voor liefhebbers van de parade kan gebruik gemaakt worden van zogenoemde ‘natuurlijke tribunes’ aan bijvoorbeeld de overkant van de singel. Ook op de bruggen in het centrum kan gekeken worden naar de lichtsculpturen. Net zoals ieder jaar doen er ook dit jaar een breed scala aan instanties mee, met dit jaar onder andere onderwijsinstellingen, culturele centra en AZC’s.

Niet alleen op vrijdag 10 november staat de stad in het thema van Sint Maarten. De hele week zijn er op meer dan twintig locaties al evenementen georganiseerd die in het teken van de feestdag staan. Onder andere stadswandellingen, een kinderrondleiding in de domtoren en een open dag in de Pieterskerk staan op het programma. Ook de lichtprojectie op het stadshuis is weer te zien.