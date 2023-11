Sinterklaas komt zondag aan in Utrecht

Sinterklaas en zijn Pieten komen zondag 19 november aan in Utrecht. Er is een vaartocht, een podium en allerlei kinderactiviteiten.

Sinterklaas en zijn Pieten komen rond 11.30 uur aan op het Ledig Erf. Vanaf daar gaat de tocht per boot over de Oudegracht naar de Weerdsluis, waar om 12.15 uur het podiumprogramma begint. Rond 13.00 uur wordt de boot met Sint en de Pieten hier verwacht. Overal langs de route kunnen mensen zwaaien naar de boot.

Om 14.00 uur stapt de Sint bij de Weerdsluis op zijn paard, voor zijn optocht door de stad. Sinterklaas komt rond 15.00 uur aan op het Domplein, waar hij samen met zijn Pieten nogmaals op het podium komt. Op het Domplein zijn vanaf 12.30 uur ook al allerlei kinderactiviteiten.

Vanwege de intocht van Sinterklaas kan het zo zijn dat de binnenstad van Utrecht minder goed bereikbaar is. Verschillende wegen zijn volledig afgesloten voor het verkeer. Ook het openbaar vervoer zal zondag minder goed rijden door de binnenstad. Op deze pagina is alle informatie over de bereikbaarheid te lezen.