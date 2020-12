Sinterklaasliedjes vanaf grote hoogte in Utrecht

In heel Nederland wordt vandaag het sinterklaasfeest gevierd, waaronder in Utrecht. Om alvast in de stemming de komen voor Pakjesavond klonken er vandaag enkele sinterklaasliedjes vanaf de Domtoren en de Torenpleinkerk in Vleuten.

Zo speelde stadsbeiaardier Malgosia Fiebig onder andere ‘Sinterklaas Kapoentje’ en ‘Oh, kom maar eens kijken’ op de carillons van de torens. Een omstander heeft een deel van het optreden gefilmd en gepubliceerd op Twitter. Die video is onder dit bericht te zien.

Actualiteit

Fiebig speelt vaker liedjes op het carillon van de Domtoren die om wat voor reden dan ook in de actualiteit zijn. Zo was er in oktober van dit jaar nog een eerbetoon aan de overleden Nederlands-Amerikaans gitarist Edward Lodewijk van Halen, beter bekend als Eddie van Halen.

Ook werden er eerder dit jaar verzoeknummers van omwonenden gespeeld. Dit was een tegemoetkoming voor de overlast die de mensen ervaarden door de werkzaamheden aan de toren.