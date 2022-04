Slachtstraat Filmtheater in de Utrechtse binnenstad is bijna af; zo ziet het eruit

Ondanks dat het volgens initiatiefnemer Jos Stelling ‘nog lang niet af is’, is nu wel goed te zien hoe Slachtstraat Filmtheater in Utrecht eruit komt te zien. Zondag konden genodigden alvast een kijkje komen nemen in het gloednieuwe filmhuis in het centrum van de stad.

De gebouwen aan het Hoogt en de Slachtstraat waren tientallen jaren onderdeel van Filmtheater ’t Hoogt, maar deze organisatie vertrok omdat een deel van de panden getransformeerd zou worden tot woningen en het gebouw aan de Slachtstraat verkocht zou worden. Dit plan van het Utrechts Monumenten Fonds, eigenaar van de panden, ging echter niet door. Stelling, eigenaar van het Louis Hartlooper Complex en Springhaver, kwam toen met het idee om een nieuwe bioscoop met drie zalen te openen in het complex.

En dat plan is nu zo goed als uitgevoerd. De leek zou constateren dat het al af is, maar niks is minder waar. In zijn toespraak zei Stelling dat ze nog zo’n twee maanden nodig hebben om alles goed af te stellen. “Eind juni gaan we echt open”.

Kunst

Slachtstraat Filmtheater is niet alleen een plek waar mensen straks een film kunnen kijken. Er is namelijk ook veel ruimte voor kunst. Zo onthulde Boris Bals, zoon van Huub Bals, een bronzen beeld van zijn vader. Ook is er een permanente tentoonstelling van fotograaf Max Tosseram, van portretten van overleden Utrechtse kunstenaars.

Suzan te Brake van het Utrechts Monumenten Fonds sprak tot slot over een mooi monument dat nu weer wordt opengesteld voor de inwoners van de stad. “Ik ben er heel erg trots op en het wordt heel mooi. Het is echt een nieuw cultureel hart in de stad.”