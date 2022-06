Slachtstraat Filmtheater wordt vrijdag 5 augustus feestelijk geopend met openluchtvoorstelling op de Neude

Na zo’n drie maanden proefdraaien wordt Slachtstraat Filmtheater in Utrecht op vrijdag 5 augustus officieel geopend. Dat wordt onder meer gedaan met een gratis openluchtvoorstelling van de muzikale documentaire ‘Summer of Soul’.

Slachtstraat Filmtheater is te vinden op de oude plek van ’t Hoogt in het centrum van Utrecht. Ooit lagen er plannen om deze panden te verbouwen tot woningen maar het idee van het Utrechts Monumenten Fonds, eigenaar van het vastgoed, ging echter niet door. Jos Stelling, eigenaar van het Louis Hartlooper Complex en Springhaver, kwam toen met het idee om een nieuwe bioscoop met drie zalen te openen in het complex. Dat is nu Slachtstraat Filmtheater geworden.

In april konden genodigden al een kijkje nemen in de nieuwe bioscoop. Ondanks dat het er destijds al gebruiksklaar uitzag, moest er volgens Stelling nog veel gebeuren. “Alles werkt naar behoren en we zijn klaar voor het nieuwe filmseizoen”, is te lezen in een persbericht.

Summer of Soul

Om dit te vieren wordt vrijdagavond 5 augustus om 19.00 uur een filmquiz georganiseerd in het nieuwe filmtheater. Twee uur later begint de openluchtvoorstelling op de Neude die gratis te bezoeken is. “Hoewel wij zorgen voor wat banken, wordt een eigen stoel of zitzak aanbevolen”, aldus de initiatiefnemers.

Mensen krijgen de met een Oscar bekroonde documentaire Summer of Soul uit 2021 te zien. Deze film gaat over het Harlem Cultural Festival dat in 1969 werd georganiseerd. “De historische beelden zijn gemaakt rond een episch evenement dat de zwarte geschiedenis, cultuur en mode vierde.”

Bekijk hieronder de trailer van Summer of Soul.