Slagerszoon maakt documentaire over verdwijnen van de ambachtelijke slagerij uit de Rivierenwijk in Utrecht

Utrechtse documentairemaker Bastiaan van Schip filmde hoe zijn ouders de ambachtelijke slagerij moesten sluiten die al sinds 1957 een begrip was in de Rivierenwijk. De documentaire ‘Mijn vader was slager’ is een documentaire en portret van een beroep dat steeds zeldzamer wordt.

Bastiaan laat in de documentaire zien hoe de slagerij van zijn familie 66 jaar een onderdeel was van de Utrechtse wijk. Zijn vader Dick is zelfs boven de zaak geboren. Dertig jaar geleden nam hij samen met zijn vrouw Hélène de zaak over zijn vader en ze werden bekende gezichten in de wijk.

Bastiaan is fotograaf geworden en gaat de familiezaak zelf niet overnemen. “Als slagerszoon ervaar ik van dichtbij wat de consequenties zijn van grote concurrerende supermarktketens en het tekort aan geschoold personeel. Steeds meer mensen kopen hun vlees bij de supermarkt, onze mening over vlees verandert. De film staat voor het eind van een generatie die bijna dagelijks naar de slager ging. Op macroniveau staat het ook voor een grotere trend van verdwijnende ambachtszaken. Ons eten veranderd en ook onze wijken, omdat er steeds meer winkels verdwijnen, hierdoor veranderen ook sociale structuren.”

Door het tekort aan ambachtelijke slagers werd het zware slagerswerk voor zijn vader Dick te zwaar. Wat volgde was de moeilijke beslissing om de deuren van de slagerij in mei 2023 voorgoed te sluiten.

Zijn zoon Bastiaan heeft de laatste dagen alles gefilmd. Bastiaan: “In de film neem ik je mee hoe het is om je levenswerk achter je te moeten laten, daarnaast laat ik het ambacht van dichtbij zien. Nog één keer worst maken, nog één keer vlees brengen naar klanten die slecht ter been zijn. De emotionele reacties van klanten illustreren de sociale impact die Keurslagerij van Schip heeft gehad op de buurt.”

Afgelopen weken heeft Bastiaan via crowdfunding het benodigde bedrag opgehaald om de film af te maken. Als de film af is zal deze twee dagen gratis te zien zijn in de wijk als buurtinitiatief. Daarna wordt de film ingezonden voor filmfestivals en omroepen.