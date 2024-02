Solotentoonstelling Utrechtse ontwerper Max Kisman opent dit weekend in Centraal Museum

Het Centraal Museum toont vanaf 2 maart de tentoonstelling Kuspinah – Ik heb alleen jouw naam van Max Kisman. De grafisch ontwerper en illustrator uit Utrecht heeft zich de afgelopen jaren steeds meer toegelegd op autonome kunstprojecten, waarin hij het experiment zoekt.

Kisman is een bekende grafisch ontwerper. Hij was hoofdontwerper bij de VPRO en werkte als artdirector voor het bekende Amerikaanse platform Wired. Mensen die regelmatig op Schiphol komen, kennen hem van de iconen die hij maakte voor de parkeergarage. Recent maakte hij het ontwerp voor de vredesposter die op tal van plekken in de stad is te zien. Ook is het ontwerp van de muurschildering op de Draaiweg van zijn hand.

Solotentoonstelling

Vanaf dit weekend is hij met een solotentoonstelling te zien. De tentoonstelling Kuspinah – Ik heb alleen jouw naam is een eerbetoon aan de voor Kisman onbekende Indonesische grootmoeder Kuspinah. Omdat hij als tweede generatie in Nederland opgroeide, heeft hij haar nooit gekend. Dit gemis is een metafoor voor de dubbele culturele identiteit die Kisman in zich draagt. De doorwerking van het koloniale leven speelt hierbij een belangrijke rol.

De animaties, wandkleden en sculpturen uit de tentoonstelling zijn gebaseerd op de dagboektekeningen van Kisman waarin verlangen, gemis, verbinding en ‘erbij horen’ terugkerende elementen zijn.

Bart Rutten, artistiek directeur Centraal Museum: “De unieke stijl van digitale en handgetekende elementen maken van Kisman een invloedrijke en gerenommeerde figuur in en voorbij de wereld van het grafische ontwerp. De illustratie van een vredesduif die hij maakte voor Peace Now, die op dit moment tot ver buiten Utrecht te zien is in de straten, toont aan dat zijn werk nog altijd zeer relevant is.”

Kuspinah – Ik heb alleen jouw naam is van 2 maart 2024 tot en met 12 mei 2024 te zien in het Centraal Museum in Utrecht.