Speciale Johnny Cash-kerstshow in TivoliVredenburg in Utrecht

In aanloop naar Kerstmis speelt Def Americans – Johnny Cash Tribute een speciaal concert in TivoliVredenburg in Utrecht. Zo worden er allerlei klassiekers van de bekende countryartiest gespeeld, maar ook kerstliedjes.

Johnny Cash (1932-2003), ook wel bekend als The Man In Black, was een countryzanger, gitarist, acteur, presentator en auteur uit de Verenigde Staten. Hij heeft in zijn lange loopbaan veel bekende liedjes gemaakt waaronder Ring Of Fire, Hurt en I Walk The Line.

In de jaren ’80 leek Cash even in de vergetelheid te raken, maar nadat hij samen met de bekende producer Rick Rubin American Recordings maakte stond hij weer vol in de schijnwerpers.

Kerstsfeer

Cash gebruikte in zijn muziek onder andere spirituals, gospels en American Songbook materiaal. “Ook was Cash niet vies van een heerlijk kleffe Amerikaanse kerstsfeer. Al met al een uitgelezen kans voor Def Americans – Johnny Cash Tribute om speciaal voor deze show in de donkere dagen voor kerst een setlist vol toepasselijke Johnny Cash songs samen te stellen”, is te lezen op de website van TivoliVredenburg.

Het concert van de coverband is op zondag 19 december. Bekijk de website van TivoliVredenburg voor meer informatie.