Spinvis, Malgosia Fiebig en gastmusici klinken vanavond vanaf de Domtoren

Spinvis, stadsbeiaardier Malgosia Fiebig en gastmusici verzorgen vanavond om 20.00 uur een gratis optreden vanaf de Domtoren. Het concert is georganiseerd door de Utrechtse Klokkenspel Vereniging (UKV) vanwege het 700-jarig bestaan van de Dom.

Speciaal voor dit moment componeerde Spinvis het stuk Steigers dat wordt uitgevoerd op het carillon, steigerpijp, trombone, cello en elektronica. Het is een ode aan de mensen die de Domtoren bouwden, onderhielden en restaureerden.

“Steigers gaat over wat we belangrijk vinden”, zegt Spinvis. “Iedere generatie bouwt de steigers weer op. Zonder te vragen vervangen we de stenen en repareren we de beelden. Niet zozeer de toren, maar de steigers zijn het die onze generaties verbinden. Ze tonen wat we belangrijk vinden, koesteren, onderhouden. Iedere keer weer, eeuw na eeuw. Ooit is alles vervangen. Maar ook dan zullen de steigers weer staan.”

Naast de nieuwe compositie zullen er ook bekende liedjes van de artiest te horen zijn. Het concert is gratis en zal versterkt door speakers op en in de nabije omgeving van het Domplein te horen zijn. Het is tegelijkertijd het slot van de Zomeravondconcerten, de jaarlijkse concertserie van de UKV.