Spoorwegmuseum in Utrecht digitaliseert collectie van tienduizend stukken over Tweede Wereldoorlog

Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft zo’n tienduizend foto’s en andere objecten geregistreerd, gedigitaliseerd en gepubliceerd. De stukken uit de periode 1939 tot 1960 hebben met de Tweede Wereldoorlog te maken.

De deelcollectie van het Spoorwegmuseum die nu online staat, laat zien hoe NS tijdens de oorlog te werk ging. De vele foto’s van de bevrijding en wederopbouw geven een beeld van de rol van NS bij het herstel van het treinvervoer na de oorlog.

De exposities ‘Beladen Treinen’ en ‘Kinderen van Versteeg’ in het museum vertellen het verhaal van de spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog. ‘Beladen Treinen’ gaat over de rol van de spoorwegen bij de deportaties van Joden, Roma en Sinti. ‘Kinderen van Versteeg’ vertelt het verhaal van NS in de Tweede Wereldoorlog met speciale aandacht voor de spoorwegstaking.

Met de museumstukken komt ook een serie blogs online, geschreven door conservator Evelien Pieterse. “Deze blogs vormen een aanvulling op de permanente presentaties en digitale dossiers die het Spoorwegmuseum al over de Tweede Wereldoorlog heeft gemaakt,” zegt ze. “Ze gaan bijvoorbeeld over hoe de NS tijdens de oorlog functioneerde, over vrouwen in het verzet, over de bevrijdingsoptochten en de razendsnelle elektrificatie na de oorlog.”

Directeur Nicole Kuppens: “Het Spoorwegmuseum heeft een collectie waarvan we maar een bescheiden deel kunnen tonen in de vaste museumopstelling. De deelcollectie Tweede Wereldoorlog maken wij nu online doorzoekbaar voor iedereen. Het is mooi dat we dit nu met steun van het Mondriaan Fonds voor elkaar hebben gekregen en dat iedereen nu kennis kan nemen van de Tweede Wereldoorlog collectie van het museum.”

De online collectie van het Spoorwegmuseum is op deze website te bekijken.