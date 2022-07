Sportdagen als verbroedering bij USV Hercules: ‘Willen steentje bijdragen aan Utrecht zonder muren’

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht.

‘Stad zonder muren’. Dat is het thema van Utrecht 900. Onze stadsmuren zijn inmiddels verdwenen, maar hoe slecht je ook de muren die er misschien nog tussen bepaalde bevolkingsgroepen zijn? Sport kan daar een grote rol in spelen. Daarom vinden er bij USV Hercules deze zomer 2 sportdagen plaats: het Inclusief Sport Festival (10 juli) en het Sportfestival voor Nieuwe Utrechters (28 augustus). Want op het verjaardagsfeest van onze stad wordt aan iedereen gedacht.

Het idee voor beide sportdagen werd een aantal maanden geleden bedacht door Fons Visser en Han Oey, beiden actief in het bestuur van USV Hercules. ‘’Toen we hoorden wat het thema van Utrecht 900 was, zijn we een beetje gaan filosoferen’’, vertelt Visser. ‘’We hebben zelf bij USV Hercules al ervaring met verschillende doelgroepen. Zo organiseren we elke vrijdagochtend de Derde Helft, waarbij ouderen kunnen sporten of spelletjes spelen. Daarnaast voetbalt er elke zaterdag een Zuid-Amerikaans team bij ons. Dus het is voor ons niet vreemd om deze doelgroepen te ontvangen.’’

Inclusief Sport Festival

Het Inclusief Sport Festival, dat op 10 juli plaatsvond, richtte zich op mensen met een beperking. Zo konden er paralympische sporten als blindenvoetbal en goalball worden gespeeld. ‘’Goalball is bedoeld voor visueel beperkten. Je speelt 3 tegen 3, in de sporthal. Elk team heeft 3 lage doelen naast elkaar, met ook 3 keepers. Je hebt een grote bal, met belletjes, en die moet je op die doelen gooien, in de hoop dat je scoort’’, legt Visser uit. Oey vult aan: ‘’Er deden ook ziende mensen mee, maar dan met een blinddoek om. Sommigen hadden er best wel wat moeite mee om de bal op doel te gooien. Maar er speelden ook echte goalballers mee, en die konden echt hard gooien.’’

Naast visueel beperkten waren er bijvoorbeeld ook mensen die een transplantatie hebben gehad, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met dementie aanwezig op het Inclusief Sport Festival. ‘’Ik vond het heel bijzonder, het was echt een leuke dag’’, blikt Visser terug. ‘’Ik denk dat we gaan proberen om het vanaf nu elk jaar te organiseren.’’

Sportfestival voor Nieuwe Utrechters

Het Sportfestival voor Nieuwe Utrechters vindt op zondag 28 augustus plaats en is vooral bedoeld voor vluchtelingen en statushouders. ‘’Vanuit mijn bestuurlijk lidmaatschap bij USV Hercules ben ik altijd al bezig om vluchtelingen en statushouders naar onze sportvelden te laten komen, zodat ze bij ons kunnen voetballen. Op die manier ben ik op het idee gekomen om een sportdag voor die mensen te organiseren, en dat is het Sportfestival voor Nieuwe Utrechters’’, licht Oey toe.

Er zal die dag niet alleen gesport worden, er kan ook worden genoten van muziek en eten uit verschillende landen. Oey: ‘’Ons complex is die dag gewoon open, dus eigenlijk is iedereen welkom. Zo kunnen de Nederlanders en vluchtelingen elkaar beter leren kennen. We hebben ook een programma voor kinderen, en er zal een yogagroep zijn voor vrouwen. Sport verbroedert, en samen sporten is natuurlijk helemaal leuk.’’

Uiteindelijk hopen Visser en Oey met het Sportfestival voor Nieuwe Utrechters te bereiken dat er meer begrip ontstaat voor vluchtelingen en statushouders. ‘’We hopen dat ze meer worden opgenomen in de maatschappij. Maar ook dat ze wat meer een dagbesteding hebben, dat ze ontdekken dat ze in ieder geval kunnen sporten in Utrecht. Daarnaast willen wij de meest inclusieve sportvereniging van Utrecht worden. Hopelijk zorgen het Inclusief Sportfestival en het Sportfestival voor Nieuwe Utrechters ervoor dat verschillende bevolkingsgroepen met elkaar gaan mengen. Zo willen we een steentje bijdragen aan een Utrecht zonder muren.’’

Dit is één van de programmaonderdelen van Utrecht 900 jaar. Kijk voor het volledige programma op www.utrecht900.nl.