Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig brengt ode aan overleden Utrechter Jeroen van Merwijk

Vanaf de Utrechtse Domtoren is straks om 11.00 uur het lied ‘Ik Kan Je Dromen’ van Jeroen van Merwijk te horen. De cabaretier en schrijver uit Utrecht overleed woensdagochtend op 65-jarige leeftijd.

Van Merwijk was Utrechter in hart en nieren. Hij werd geboren in Bilthoven en groeide op in Kanaleneiland. Later ging hij voor zijn studie naar Amsterdam en Den Haag, maar hij kwam terug naar Utrecht. “Ik ben teruggekomen naar Utrecht omdat ik me hier het meest thuisvoel. Die Utrechtse humor is geweldig. Dat kalme proaten, met dat lekkere áccent”, vertelde hij in 2017 in een interview met DUIC.

Deze week overleed hij aan de gevolgen van kanker. Om een ode te brengen aan Van Merwijk speelt stadsbeiaardier Malgosia Fiebig zaterdagochtend om 11.00 uur een lied van hem op het carillon van de Domtoren.

Fiebig speelt vaker liedjes op het carillon die om wat voor reden dan ook in de actualiteit zijn. Vorige week waren er nog een aantal nummers van Daft Punk te horen, nadat het Franse danceduo eerder bekendmaakte te stoppen. Daarvoor speelde ze bijvoorbeeld ook nummers van artiesten als Avicci, Van Halen, Prince, The Beatles en Radiohead.