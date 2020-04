Stadsdichter gaat vier weken lang iedere dag een gedicht mailen

De Utrechtse Ruben van Gogh gaat vier weken lang iedere dag een gedicht sturen via de mail. Nu mensen niet meer naar theater of voorstellingen mogen, besluit hij dat literatuur naar de mensen moet komen. De ‘entree’ bedraagt €12,50 en kan op zijn website worden voldaan.

Van Gogh, tevens Gildemeester van het Utrechts Dichtersgilde, gaat iedere ochtend een gedicht uitkiezen en schrijft daar een begeleidende tekst bij. Het kan gaan over de aanleiding van het gedicht, of het ontstaan of overwegingen die met het betreffende gedicht te maken hebben.

“Nieuwe tijden vragen om nieuwe initiatieven”, aldus Van Gogh. “Met dit initiatief hoop ik als dichter geen aanspraak te hoeven maken op de bijzondere bijstand én kan een nu van cultuur verstoken publiek zich vier weken lang dagelijks laven aan een stukje literatuur – een win-winsituatie.”