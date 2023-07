Stadskraan stopt zomeractiviteiten na waarschuwing gemeente; ‘Geen horecavergunning’

De Stadskraan bij de Monicabrug heeft alle activiteiten deze zomer vroegtijdig stopgezet na een waarschuwing van de gemeente. De komende weken stond er van alles op het programma op het plateau bij de Weerdsingel Westzijde, maar die gaan voorlopig niet door vanwege ‘bijzondere wetten’ van de gemeente. Die zegt dat het niet nodig is om alle plannen te cancelen, alleen degenen waar niet de juiste vergunning voor is.

“We zijn gesloten”, schrijft de Stadskraan in een bericht op sociale media. “Maar niet uit vrije wil.” Volgens de stichting komt dat door ‘bijzondere wetten in de gemeente Utrecht’. Door die wetten mag er voor het zomerprogramma geen gebruik meer worden gemaakt van het plateau bij de Monicabrug, zegt de Stadskraan.

De gemeente zegt dat handhavers een kijkje bij de Stadskraan gingen nemen, omdat mensen hadden geklaagd over lawaai. “We kregen meldingen over geluidsoverlast bij de Stadskraan en bij een controle bleek dat er alcohol werd verkocht”, zegt de woordvoerder van de gemeente.

En dat is ook waar de waarschuwing van de gemeente over ging. “In de omgevingsvergunning staat expliciet dat er geen horeca gevoerd mag worden op de locatie. Daarom is besloten de ondernemer te waarschuwen zijn activiteiten aan te passen.”

De mogelijkheden

Het is volgens de gemeente niet nodig om alle activiteiten te schrappen: “Activiteiten die wel binnen de vergunning mogelijk zijn mogen gewoon doorgaan”.

De gemeente is overigens wel te spreken over de dingen die de Stadskraan organiseert en is dan ook bereid om te overleggen over de mogelijkheden. “We zijn in contact met de ondernemer en blijven openstaan om in gesprek met de ondernemer te bekijken wat er wel en niet kan.”

DUIC heeft meerdere dagen geprobeerd om in contact te komen met de initiatiefnemer voor een reactie, maar dat is helaas niet gelukt.

Winkel van Sinkel

De Stadskraan bij de Monicabrug is een replica van de historische stadskraan die ooit ter hoogte van de huidige Winkel van Sinkel stond. Die oorspronkelijke locatie op de Oudegracht was niet geschikt is voor de herbouw.

In tegenstelling tot de vorige kraan, wordt de nagemaakte kraan gebruikt voor culturele, educatieve en toeristische doeleinden. De kraan is gemaakt door Stichting Stadskraan op de Museumwerf Vreeswijk in Nieuwegein. De bouw ervan heeft een aantal jaar geduurd. Vorig voorjaar werd het 30 ton zware gevaarte vanaf de museumwerf naar Utrecht vervoerd.

