Stadsschouwburg opent vanaf 1 juni horeca en in juli staat eerste voorstelling gepland

De Utrechtse Stadsschouwburg opent vanaf 1 juni weer het restaurant, café en terrassen. De voorstellingen die in juni gepland stonden gaan niet door. Vanaf 1 juli wordt een herstart gemaakt met het Nationale Theater en komt er een voorstelling over de anderhalvemetersamenleving.

Vanaf 1 juni kunnen bezoekers van de Stadsschouwburg weer terecht op de terrassen en bij café Mevr. Dudok. In de avond kan er gedineerd worden in restaurant Zindering. Reserveren is wel verplicht.

De editie van Wijn & Spijs – waarbij wijnmaker Alois Gross vertelt over zijn prijswinnende wijnen – op 10 juni in het restaurant gaat door. Dit evenement is echter wel uitverkocht. Ook de maandelijkse talkshow Zzzzzondag! met Patrick Nederkoorn en Oscar Kocken gaat door. Voor beide activiteiten geldt een maximum van dertig personen.

Voorstellingen

De voorstellingen die gepland stonden in juni zijn afgelast. Volgens de Stadsschouwburg is het niet rendabel om deze door te laten gaan voor maximaal dertig personen.

Het is daarnaast niet mogelijk om alle voorstellingen die gepland waren tussen 12 maart en 1 juli te verplaatsen naar volgend seizoen. Bezoekers worden volgens de Stadsschouwburg op de hoogte gesteld als een voorstelling definitief is geannuleerd.

Van 1 tot en met 4 juli maakt het Nationale Theater een serie theateravonden over de anderhalvemetermaatschappij. “Deze avonden gaan radicaal terug naar de basis van het toneel: een handjevol acteurs, steengoede teksten en een live publiek”, aldus de Stadsschouwburg.