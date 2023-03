Stadsschouwburg Utrecht eert hiphoplegende 2Pac in nieuwe voorstelling

Het Antwerpse theatercollectief Jr.cE.sAr brengt op 15 maart een muzikale voorstelling genaamd ‘Who’s Tupac?’ naar de Stadsschouwburg Utrecht. De legendarische hiphopster Tupac Shakur, ook wel bekend als 2Pac, is inmiddels even lang dood als hij heeft geleefd, maar zijn muziek blijft volgens de initiatiefnemers relevant.

In de voorstelling gaan vier kandidaten onder leiding van een ‘Master of ceremonies’ (MC) de strijd met elkaar aan door Tupac- en andere hiphopklassiekers te vertolken, waaronder ‘Insane in the Brain’ van Cypress Hill, ‘No Diggity’ van Blackstreet en 2Pacs ‘Thug Life’. “De voorstelling doet qua energie niet onder voor een stomend concert en is al geprezen om de manier waarop het theater een divers publiek samenbrengt”, is te lezen in het persbericht.

Het theatercollectief Jr.cE.sAr – bestaande uit regisseur Junior Mthombeni, schrijver Fikry El Azzouzi en muzikant Cesar Janssens – staat bekend om hun activistische stukken tegen racisme. ‘Who’s Tupac?’ past in het rijtje van hun eerdere stukken zoals ‘Malcolm X’ en ‘Dear Winnie’.

Op 15 maart is de première in Stadsschouwburg Utrecht. De voorstelling is Engels gesproken en gezongen, met af en toe flarden Nederlands.