Standbeeld de Tourrenners in aanloop naar Vuelta geplaatst op Ledig Erf in Utrecht

Op het Ledig erf in Utrecht is een standbeeld geplaatst in de aanloop naar de Vuelta. Het bronzen beeld, genaamd de Tourrenners, is in 2000 gemaakt door kunstenaar Jits Bakker. Het beeld is aan Utrecht geschonken door stichting Jits Bakker Collectie, die wordt beheerd door zijn zoon, Tibo van de Zand. “Het was een van zijn laatste wensen dat het op een mooie plek in de stad zou komen te staan.”

Bakker werkte 50 jaar lang in zijn atelier in De Bilt. “Mijn vader kwam vaak in Utrecht om inspiratie op te doen voor zijn kunst. Dat maakt het extra mooi, dat het beeld hier nu staat”, zegt van de Zand. De inspiratie voor het werk waren waarschijnlijk de wielrenners Joop Zoetemelk en Raymond Poulidor, maar eigenlijk is het tijdloos. Je kan er ook de wielrenners van vandaag de dag in terugzien. Bijvoorbeeld Mathieu van de Poel, kleinzoon van Poulidor.”

Jits Bakker

De kunstenaar, Jits Bakker, was zelf fervent amateurwielrenner. In zijn werk werd hij veel geïnspireerd door topsporters. “Zelf ging hij altijd tot het gaatje om zijn beelden precies goed te krijgen. Dat vond hij ook zo mooi aan topsporters, alles doen om het maximale te presteren. Het is bijzonder dat het werk nu op een plek staat waar de Tour de France is langsgekomen en straks ook de Vuelta langskomt.”

Naast wielrenners maakte Jits Bakker ook kunstwerken van bijvoorbeeld Johan Cruijff, en ontwierp hij de Jaap Eden Trofee, die ieder jaar wordt uitgereikt aan de beste sportman, sportvrouw en sporter met een beperking. Na zijn overlijden in 2014 ontving hij postuum de ‘Sport and Art Award’ van het Internationaal Olympisch Comité, voor zijn bijdrage aan het verspreiden van de olympische gedachte.