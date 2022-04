Standbeeld Truus van Lier staat in Utrecht, maar is pas vanaf vrijdag te zien

Het standbeeld van de Utrechtse verzetsvrouw Truus van Lier staat op zijn plek langs de Catharijnesingel. Omdat het kunstwerk pas vrijdag wordt onthuld, is het echter nog niet te zien voor voorbijgangers.

Het standbeeld staat in het Zocherpark in het verlengde van de Walsteeg, de plek waar Truus in 1943 de hoofdcommissaris van de politie in Utrecht en tevens NSB’er Gerard Kerlen doodschoot. Na deze verzetsdaad weet Van Lier te ontkomen, maar ze wordt een paar weken later toch opgepakt. Ze is verraden en werd nog in hetzelfde jaar gefusilleerd in concentratiekamp Sachsenhausen.

Woensdagochtend werd eerst een betonnen fundering gegoten, waar het beeld vervolgens in vast is gezet. Tegenwoordig worden dit soort standbeelden goed beveiligd tegen diefstal en dat is ook nu het geval.

Kunstenaar

Hoe lang Truus precies was is niet bekend. Kunstenaar Joyce Overheul, de persoon die het beeld heeft gemaakt, weet wel dat zij niet veel langer of kleiner was dan haar vrouwelijke tijdsgenoten. Het beeld is daarom 1,72 meter lang, ongeveer de gemiddelde lengte van een vrouw uit die periode.

Het kunstwerk wordt pas vrijdag officieel onthuld. Daarom wordt het beeld nu nog afgeschermd met bouwhekken. Vrijdag worden deze weer weggehaald en komt er een mooi doek overheen te hangen. Om 16.00 uur wordt dit eraf getrokken en is Utrecht een nieuw kunstwerk en eerbetoon aan de verzetsvrouw Truus van Lier rijker.

