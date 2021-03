Steck is op zoek naar groene anekdotes om Utrecht mee te versieren

Het Utrechtse tuincentrum Steck heeft een actie bedacht waarmee zij de stad willen versieren. Onder de noemer Ode aan de plant roept Steck Utrechters op om een korte groene anekdote te delen, die vervolgens op een poster wordt gedrukt.

Het idee is dat mensen een stukje tekst van maximaal 120 tekens insturen. “Wat heb jij meegemaakt met je plant? Of het nu over een kamer- of tuinplant gaat, een anekdote met een goede of slechte afloop: alles is welkom”, is te lezen in een persbericht van Steck.

Vervolgens worden de 100 leukste, grappigste en meest bijzondere verhaaltjes geselecteerd. De tekst wordt op posters gedrukt, die vanaf 29 maart in Utrecht komen te hangen.

Mensen die mee willen doen kunnen voor vrijdag 19 maart hun anekdote inzenden via dit formulier. Hieronder een aantal voorbeelden van teksten die al ingezonden zijn.

Je groeit

Zo mooi

De verkeerde kant op

Alain (42)

Mijn vingers

Zijn niet zo groen

Als jouw bladeren

Nu nog zijn

Jules (21)

De buxus stond mij in de weg

Maar mijn vrouw was aan hem gehecht

Mijn gebeden zijn verhoord

De buxusmot heeft hem vermoord

Coen (60)

Op jou kan ik rekenen

Je bent er altijd

Hoef je weinig te geven

Enkel water en voeding op z’n tijd

Wat fijn dat je er bent

Pascal (27)

Als de zon schijnt

Draai je mee

Met het licht

Je gele bladeren

Geven licht in de zon

Joke (54)