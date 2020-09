Stemmen voor Schrijfwedstrijd Bibliotheek Utrecht; 30 verhalen op shortlist

De shortlists van de Schrijfwedstrijd van de Bibliotheek Utrecht zijn bekend. Tot en met 10 september kan er worden gestemd voor de publieksprijs. De bibliotheek deed aan het begin van de zomervakantie een oproep om verhalen in te sturen. Iedereen vanaf 8 jaar kon meedoen met een kort verhaal over een reis of vakantie.

In totaal waren er 410 inzendingen. Per leeftijdscategorie is er een shortlist samengesteld van tien verhalen. De vakjury’s kiezen per categorie hun drie favorieten, maar het publiek kan dus ook stemmen. Utrechters kunnen een stem uitbrengen op één verhaal in iedere categorie.

De categorieën zijn van 8 tot en met 13 jaar, van 14 tot en met 21 jaar en vanaf 22 jaar. De jongste categorie wordt gejureerd door schrijver en illustrator Annet Schaap en schrijver Janneke Schotveld. Schrijvers van Young Adult-boeken Rima Orie en Buddy Tegenbosch beoordelen de tweede categorie. Schrijver Ronald Giphart en dichter/performer Babs Gons zijn de vakjury voor de oudste categorie.

Verrassingspakket

Op zondag 13 september zijn de prijsuitreikingen. De publieksprijzen krijgen een verrassingspakket van de Bibliotheek Utrecht. De winnaars die de vakjury’s kiezen maken onder meer kans op prijzen van Broese, Buurten, Stadscafé Meneer Potter en Bever. Ook worden de drie winnende verhalen gepubliceerd in een magazine.