Stoomlocomotief de Arend tijdelijk weg uit Utrechts Spoorwegmuseum

De replica van de stoomlocomotief de Arend, een van de topstukken van het Utrechtse Spoorwegmuseum, is maandag opgehaald voor groot onderhoud. Als alles volgens planning verloopt, is de locomotief in april volgend jaar weer te bewonderden in het museum.

De echte Arend werd gebouwd in Engeland en reed op 20 september 1839 – deze maand precies 182 jaar geleden – de eerste treinrit van Nederland. Dit was tussen Amsterdam en Haarlem. In 1857 werd de stoomlocomotief gesloopt.

Voor het 100-jarig bestaan van de spoorwegen in Nederland liet de NS een replica bouwen van de Arend. In de zomer van 1939 reed deze locomotief over het tentoonstellingsterrein in Amsterdam dat voor het eeuwfeest van de spoorwegen was ingericht. Voor tien cent konden mensen destijds een ritje van twee rondjes meerijden.

Tekst loopt door onder afbeelding

Spoorwegmuseum

De replica van de Arend is uiteindelijk bij het Spoorwegmuseum beland, waar de locomotief nog steeds rondjes rijdt. Om dit te kunnen blijven doen is groot onderhoud van de ketel nodig, in combinatie met het wettelijk verplichte nagelgat-onderzoek, waarbij de klinknagels van de ketel worden verwijderd, onderzocht en eventueel nieuwe worden teruggeplaatst. Dat onderzoek moet iedere 80 jaar worden uitgevoerd.

Het onderhoud wordt uitgevoerd in de werkplaats van Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. De replica van de Arend is maandag op een aanhanger gezet en vervolgens naar het Noord-Hollandse museum vervoerd. Het streven is dat de Arend in april 2022 weer rondjes bij het Spoorwegmuseum in Utrecht kan rijden.