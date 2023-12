Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Cornelis Dirkszstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

Midden in de wijk Zuilen en op steenworp afstand van de Vecht ligt de Cornelis Dirkszstraat. Omliggende straten zijn de Marnixlaan en de Van Hoornekade. De Cornelis Dirkszstraat is vernoemd naar Cornelis Janssen Dirikzoon, afgekort Cornelis Dirksz. Wie was deze man?

Cornelis Dirksz is geboren in 1542 en was al op jonge leeftijd werkzaam als zeeman. Nederland was in deze tijd bezet door de katholieke Spanjaarden, maar de Nederlandse protestanten, ook wel geuzen genoemd, kwamen in opstand tegen deze bezetting. Onder leiding van Cornelis Dirksz sloot onder meer Monnickendam zich aan bij de opstand. In 1572 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Monnickendam en in het voorjaar van 1573 werd hij benoemd tot admiraal van de geuzenvloot, die het moest opnemen tegen de Spaanse scheepsmachten.

Onder leiding van Cornelis Dirksz, ook wel admiraal Dirks genoemd, versloegen de geuzen in 1573 de Spanjaarden op de Zuiderzee. Ook in latere jaren was Cornelis Dirksz voortdurend op zee en betrokken bij diverse acties. Admiraal Dirksz werd in 1578 vereerd met een schenking van elfduizend guldens wegens bewezen diensten aan het vaderland. Uiteindelijk overleed Dirksz in 1583 op de jonge leeftijd van 41 jaar.