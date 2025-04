Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Paardenveld vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De straat Paardenveld, en het bijbehorende park zijn een van de meest herkenbare punten in het noordwesten van Wijk C. Waar komt de naam Paardenveld eigenlijk vandaan?

Op Paardenveld stond in de 12e eeuw de Bollaertstoren, die als een van de hoogste uitkijktorens van de stad onderdeel was van de stadsverdediging. Onderaan de toren lag een militair oefenterrein van de schutterij die de stad beschermde. Deze schutterij heeft er jaren voor gezorgd dat de orde en veiligheid werd gewaarborgd.

Paardenmarkt

In de periode 1529 en 1580 was er een paardenmarkt in het gebied. Hier komt de huidige naam vandaan. De paardenmarkten werden eerder op het Catharijneveld – waar tegenwoordig het Vredenburgplein ligt – gehouden, maar vanwege de bouw van Kasteel Vredenburg werd de markt tijdelijk verplaatst naar het Paardenveld.

Tussen ongeveer 1750 en 1912 stonden de molens de Meiboom en de Rijn en Sons op de stadswal van Paardenveld. Deze molens leken in 1827 tegen de vlakte te moeten bij een herinrichting van Paardenveld, maar een stedenbouwkundige wist bij de herinrichting om de molens heen te bouwen. Hierdoor konden de molens nog een tijd blijven staan, maar eind 19e eeuw bleek Paardenveld een te belangrijke marktplaats, dus probeerde de gemeente de molens op te kopen. Dit lukt uiteindelijk pas in 1912, waarna de molens gesloopt werden.

Politiebureau

Omstreeks 1929 werd het hoofdbureau van de Utrechtse politie gebouwd op Paardenveld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsten de Duitsers luchtafweergeschut op het dak van het hoofdbureau, wat voor de Engelsen aanleiding was om op 13 oktober 1944 deze plek te bombarderen. Het bureau raakte dusdanig beschadigd dat de politie de jaren daarna in een pand op de Catharijnesingel verbleef. In 1974 werd er een nieuw bureau op dezelfde plek gebouwd, wat tot op heden de standplaats is voor de politie-eenheid Utrecht centrum.

Het huidige Park Paardenveld wordt naar verwachting dit jaar opgeknapt. Daarnaast wordt een deel van parkeergarage Paardenveld mogelijk omgebouwd tot een kleinschalige sekswerklocatie.